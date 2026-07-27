苏英勇少将当选清化省人民委员会主席

越通社清化—— 7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。



根据中央书记处的决定，清化省委常委、省公安厅厅长苏英勇少将获批准担任省委副书记（2025-2030年任期），并被提名为省人民委员会主席人选（2026-2031年任期），提交省人民议会选举。



阮维玉在会上指出，此次人事安排是在对苏英勇同志政治品质、能力素质、实践经验和在群众中的威信进行全面评估后作出的决定。他要求省委常委会、省委会及各级党委、政府、祖国阵线和社会政治组织继续发扬团结传统，为苏英勇同志和省领导班子履职尽责创造条件；要聚焦落实中央和省委各项决议，建设精简高效的政治体系，提升治理效能，推进行政改革和数字化转型，充分挖掘潜力和优势，推动清化省成为北部地区的增长极。



苏英勇同志在发言时对中央政治局和书记处的信任表示感谢，表示将不断加强政治修养、提升领导指挥能力，与省领导班子团结协作、发扬集体智慧、创新思维和工作方式，确保圆满完成清化省第二十次党代会确定的各项目标任务。



随后，清化省第十九届人民议会（2026-2031年任期）召开第五次会议，与会代表以100%的赞成票选举苏英勇同志为清化省人民委员会主席（2026-2031年任期）。



当选后，苏英勇主席表示，将与省人民委员会领导班子精诚团结，创新指导方式，坚持“六个明确”工作导向，发扬“七个敢于”精神，以任务落实成效和群众、企业的满意度作为检验行政效能的标尺；统筹推进各项任务和举措，确保完成2026年经济社会发展目标。



苏英勇少将出生于1978年，原籍兴安省，拥有法学硕士学位、政治学学士学位和高级政治理论水平。获任省委副书记并当选省人民委员会主席前，他曾担任清化省委常委、省公安厅厅长。（完）



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