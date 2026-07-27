美新关税政策需基于客观、全面的评估

越通社河内7月27日——越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。



然而，美方最近发布关于关税政策的决定表明，其对越南的生产与劳工环境现状以及越南所付出的努力，尚未形成真正全面的视角。



2026年7月24日，美国贸易代表办公室（USTR）依据《301条款》作出决定，对来自所有处于“受调查”名单中的经济体的进口商品征收12.5%的新税率。

7 月 25 日，针对记者提出关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）根据《301 条款》对所有“受调查”经济体的商品征收 12.5% 新税率有何反应的提问，越南外交部发言人范秋姮明确指出：“USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。”

纵观从《宪法》到各项法律及实施细则的整个法律体系以及社会实践，劳动与就业是公民的基本权利之一，始终受到党和国家的特别关注，且在现实生活中得到具体化与严格实施的保障。越南始终恪守国际经济准则，不断改善劳动条件，完善透明的法律体制，并坚决消除一切形式的强迫劳动。



以2013年《宪法》为根基，《宪法》第三十五条明确规定：“公民有劳动的权利，有权选择职业、工作及工作地点。受薪劳动者享有公平、安全的工作条件；享有工资和休息制度。严禁歧视、强迫劳动、使用未达最低劳动年龄的劳动力。”



在《宪法》规定基础上，2019年《劳动法》第四条（国家关于劳动的政策）第一款继续强调：“保障劳动者及不存在劳动关系从业人员的合法、正当权益；鼓励达成能为劳动者提供优于劳动法律规定条件的协议。”



同时，该法也明确了劳动者的权利与义务，即劳动者有自由选择工作、工作地点、职业的权利等；不受歧视，不受强迫劳动等。



作为法律领域的进一步发展与具体化，2026年7月22日，政府颁布了第292/2026/NĐ-CP号议定；其中明确规定，禁止进口全部或部分通过强迫劳动行为开采、生产或制造的货物。

工贸部明确指出：“该议定的颁布体现了越南政府在完善法律框架、全面履行国际劳工组织（ILO）公约及其他国际承诺，以及加强供应链透明度与可持续性方面的决心。”

不仅仅停留在法律规定层面，经济运行的实际情况正是越南在改善劳动条件和提高营商环境透明度方面所做出努力的最有力证明。



规范工作条件是重中之重。在积极参与新一代自贸协定（FTA）的同时，越南始终严格落实各项要求。



越南所做出的上述努力致力于建设一支在规模和质量上日益壮大的劳动力队伍。目前，越南劳动力人口已超过5300万人，其中拥有达到区域和国际水平的专业知识与技能的专家和劳动者众多。



这些努力也离不开出口企业的严格遵守以及越南政府所做出的全面举措。越南政府始终保障透明的投资与营商环境，推进进出口管理中的数字化转型、产品溯源以及保护劳动者权益，并定期开展劳动监察活动。



在未能对实际情况进行全面评估的情况下，征收12.5%的关税将给双方带来意想不到的不良后果。长期以来，越南商品为稳定美国市场物价和保障供应作出了重要贡献。美国贸易代表办公室（USTR）征收12.5%的税率，将直接增加美国消费者和进口商的成本，同时也损害越南正当经营企业的利益。



在越美全面战略伙伴关系的框架下，经贸合作需要建立在信任与建设性对话的基础之上。美方应全面重新评估越南正在付出的努力，而非采取单边措施，这将是调整关税政策以符合实际情况的必要举措。



越南是一个开放、充满活力、负责任且始终尊重各项国际承诺与标准的经济体。深入参与国际经济一体化，包括参与和履行与劳工问题有关的国际承诺，是越南党和国家的一贯主张。遵循国际劳工标准不仅是保障一体化进程中公平竞争的条件，也是国家可持续发展的目标。美国贸易代表办公室（USTR）及美国政府需要对越南的实质性努力给予更加客观的看待，面向带来双赢效益的经济解决方案。（完）