时政

美新关税政策需基于客观、全面的评估

越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

在永福TAL服装公司生产出口美国市场的服装。图自越通社
在永福TAL服装公司生产出口美国市场的服装。图自越通社

越通社河内7月27日——越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

然而，美方最近发布关于关税政策的决定表明，其对越南的生产与劳工环境现状以及越南所付出的努力，尚未形成真正全面的视角。

2026年7月24日，美国贸易代表办公室（USTR）依据《301条款》作出决定，对来自所有处于“受调查”名单中的经济体的进口商品征收12.5%的新税率。

7 月 25 日，针对记者提出关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）根据《301 条款》对所有“受调查”经济体的商品征收 12.5% 新税率有何反应的提问，越南外交部发言人范秋姮明确指出：“USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。”

纵观从《宪法》到各项法律及实施细则的整个法律体系以及社会实践，劳动与就业是公民的基本权利之一，始终受到党和国家的特别关注，且在现实生活中得到具体化与严格实施的保障。越南始终恪守国际经济准则，不断改善劳动条件，完善透明的法律体制，并坚决消除一切形式的强迫劳动。

以2013年《宪法》为根基，《宪法》第三十五条明确规定：“公民有劳动的权利，有权选择职业、工作及工作地点。受薪劳动者享有公平、安全的工作条件；享有工资和休息制度。严禁歧视、强迫劳动、使用未达最低劳动年龄的劳动力。”

在《宪法》规定基础上，2019年《劳动法》第四条（国家关于劳动的政策）第一款继续强调：“保障劳动者及不存在劳动关系从业人员的合法、正当权益；鼓励达成能为劳动者提供优于劳动法律规定条件的协议。”

同时，该法也明确了劳动者的权利与义务，即劳动者有自由选择工作、工作地点、职业的权利等；不受歧视，不受强迫劳动等。

作为法律领域的进一步发展与具体化，2026年7月22日，政府颁布了第292/2026/NĐ-CP号议定；其中明确规定，禁止进口全部或部分通过强迫劳动行为开采、生产或制造的货物。

工贸部明确指出：“该议定的颁布体现了越南政府在完善法律框架、全面履行国际劳工组织（ILO）公约及其他国际承诺，以及加强供应链透明度与可持续性方面的决心。”

不仅仅停留在法律规定层面，经济运行的实际情况正是越南在改善劳动条件和提高营商环境透明度方面所做出努力的最有力证明。

规范工作条件是重中之重。在积极参与新一代自贸协定（FTA）的同时，越南始终严格落实各项要求。

越南所做出的上述努力致力于建设一支在规模和质量上日益壮大的劳动力队伍。目前，越南劳动力人口已超过5300万人，其中拥有达到区域和国际水平的专业知识与技能的专家和劳动者众多。

这些努力也离不开出口企业的严格遵守以及越南政府所做出的全面举措。越南政府始终保障透明的投资与营商环境，推进进出口管理中的数字化转型、产品溯源以及保护劳动者权益，并定期开展劳动监察活动。

在未能对实际情况进行全面评估的情况下，征收12.5%的关税将给双方带来意想不到的不良后果。长期以来，越南商品为稳定美国市场物价和保障供应作出了重要贡献。美国贸易代表办公室（USTR）征收12.5%的税率，将直接增加美国消费者和进口商的成本，同时也损害越南正当经营企业的利益。

在越美全面战略伙伴关系的框架下，经贸合作需要建立在信任与建设性对话的基础之上。美方应全面重新评估越南正在付出的努力，而非采取单边措施，这将是调整关税政策以符合实际情况的必要举措。

越南是一个开放、充满活力、负责任且始终尊重各项国际承诺与标准的经济体。深入参与国际经济一体化，包括参与和履行与劳工问题有关的国际承诺，是越南党和国家的一贯主张。遵循国际劳工标准不仅是保障一体化进程中公平竞争的条件，也是国家可持续发展的目标。美国贸易代表办公室（USTR）及美国政府需要对越南的实质性努力给予更加客观的看待，面向带来双赢效益的经济解决方案。（完）

越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

越南禁止所有形式的强迫劳动

USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #关税冲击 #USTR301条款 #驳斥强迫劳动 #经贸底线 #双赢对话 #供应链透明 #越美经贸关系
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

众多企业和学生积极参加2026年招聘会。图自越通社

越南统计局：劳动力市场趋于活跃 就业形势总体改善

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年二季度及上半年，越南劳动力市场继续保持复苏和稳定发展态势。全国劳动力和就业人员总量为5260万人，同比增加6725万人；而失业率和就业不足率继续维持在较低水平。

更多

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席 图自越通社

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席

7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社

中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

附图。图自越通社

从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在烈士墓前上香。图自越通社

全国各地同步举行“烛光祭”活动 深切缅怀英雄烈士

值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。

越共中央总书记、国家主席苏林在闭幕会上讲话。图自越通社

📝时评：迈向新发展阶段的各大转变：关键在于行动

没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。

越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社

越南党和国家领导人出席《璀璨星光引路》电视连线节目 缅怀英雄烈士

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。

黎智青当选顺化市人民委员会主席。图自越通社

黎智青当选顺化市人民委员会主席

7月26日下午，在顺化市第九届人民委员会（2026—2031年任期）第二次专题会议上，顺化市委副书记黎智青以100%赞成票（50/50名与会代表赞成），当选为顺化市人民委员会主席。

塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂与越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆亲切握手。图自越通社

塞内加尔是越南进入西非市场的“门户”

7月25日下午，塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂（Cheikh NIANG）在阿尔及尔埃尔·奥拉西酒店（El Aurassi）会见了前来辞行的越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆。

越南驻柬埔寨大使阮明羽 图自越通社

越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。