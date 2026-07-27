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全国各地同步举行“烛光祭”活动 深切缅怀英雄烈士

值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在烈士墓前上香。图自越通社
越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在烈士墓前上香。图自越通社

越通社乂安省——值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。

胡志明共青团中央第一书记裴光辉在活动上致辞时强调，越南民族的历史是一部歌颂爱国主义、民族独立意志和和平愿望的壮丽史诗。数百万优秀儿女为争取祖国独立和自由而献出了青春，许多人长眠于战场。

今天祖国的每一寸和平土地，都浸透着前辈们的鲜血与生命。越南青年始终铭记先烈功勋，通过开展看望慰问、烈士陵园维护政治、烈士遗像修复、历史资料数字化、 “饮水思源”等一系列切实活动，让感恩之情落到实处。每一支点燃的烛光，都是青年一代庄严的承诺：胸怀理想、满怀抱负，勇于担当、甘于奉献，续写越南民族更加辉煌的历史篇章。

胡志明共青团中央第一书记裴光辉


活动上，与会代表及广大团员、青年和民众怀着崇敬之情上香献花，肃立默哀，在每一座烈士墓前庄重地点亮烛光。活动现场，组委会还向79名伤残军人及有功人员家属赠送慰问品。Skyline青年团队向烈士家属捐赠100幅应用数字技术复原的烈士遗像。

越老国际烈士陵园安葬着近1.1万名在老挝战场英勇牺牲的越南志愿军和专家的英灵。这里不仅铭刻着英雄们献身报国的青春岁月，更是越老两国人民并肩作战、忠贞团结的永恒丰碑。

同一时间，全国各级共青团组织也在各烈士陵园、烈士纪念设施举行“烛光祭”，向革命先烈表达崇敬之情。

此前，胡志明共青团中央委员会也在乂安省开展了一系列缅怀先烈活动。（完）

越通社
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