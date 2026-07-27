全国各地同步举行“烛光祭”活动 深切缅怀英雄烈士

越通社乂安省——值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。
胡志明共青团中央第一书记裴光辉在活动上致辞时强调，越南民族的历史是一部歌颂爱国主义、民族独立意志和和平愿望的壮丽史诗。数百万优秀儿女为争取祖国独立和自由而献出了青春，许多人长眠于战场。
今天祖国的每一寸和平土地，都浸透着前辈们的鲜血与生命。越南青年始终铭记先烈功勋，通过开展看望慰问、烈士陵园维护政治、烈士遗像修复、历史资料数字化、 “饮水思源”等一系列切实活动，让感恩之情落到实处。每一支点燃的烛光，都是青年一代庄严的承诺：胸怀理想、满怀抱负，勇于担当、甘于奉献，续写越南民族更加辉煌的历史篇章。
活动上，与会代表及广大团员、青年和民众怀着崇敬之情上香献花，肃立默哀，在每一座烈士墓前庄重地点亮烛光。活动现场，组委会还向79名伤残军人及有功人员家属赠送慰问品。Skyline青年团队向烈士家属捐赠100幅应用数字技术复原的烈士遗像。
越老国际烈士陵园安葬着近1.1万名在老挝战场英勇牺牲的越南志愿军和专家的英灵。这里不仅铭刻着英雄们献身报国的青春岁月，更是越老两国人民并肩作战、忠贞团结的永恒丰碑。
同一时间，全国各级共青团组织也在各烈士陵园、烈士纪念设施举行“烛光祭”，向革命先烈表达崇敬之情。
此前，胡志明共青团中央委员会也在乂安省开展了一系列缅怀先烈活动。（完）
全国各地纷纷开展感恩各位英烈和老兵活动
值此伤残军人烈士日79周年（1947.7.27－2026.7.27）之际，越南全国各地纷纷举行缅怀英雄烈士和革命有功者的纪念与感恩活动。