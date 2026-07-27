☕️越通社新闻下午茶（2026.7.27）

越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉于2026年2月6日举行双边会晤。图自越通社



越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林代表中央委员会签发了越共第十四届中央委员会第三次全体会议决议。

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·柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）访越将开启两国国会关系新篇章，通过深化双边务实合作，坚持以人民为中心，共同造福两国人民。这是柬埔寨国会副秘书长兼国会咨询委员会主席谢万那烈(Chheang Vannarith) 值此柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）于7月27日至29日率柬埔寨国会高级代表团对越南进行正式访问之际接受越通社驻金边记者采访时强调的内容。阅读

·越南加入东盟31周年（1995年7月28日—2026年7月28日）这一里程碑，也是东盟迈入落实《东盟共同体2045愿景》第一年的时刻，迎来诸多新机遇与新挑战。值此之际，越通社驻雅加达记者对越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使进行了采访。阅读

外国游客在越南春节空间拍照留念。图自越通社

·越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外工作和文化外交赋予了新的历史使命：不仅停留在维护国家利益，更要成为“在国际舞台上展现越南本领、特色与体量的方式，成为传播越南文明价值、在国际社会中建立尊重、信任与影响力的方式”。阅读

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·在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。

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苏英勇少将当选清化省人民委员会主席 图自越通社

·7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。阅读

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·马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德（Shan Saeed）评价称，越南以亚洲最具吸引力的宏观经济基础之一步入2026年下半年，正从供应链转移的受益国转变为极具吸引力的长期制造业投资目的地。阅读

位于胡志明市区域的盖梅国际集装箱码头（CMIT）。图自越通社

·胡志明市设定了2026—2030年阶段通过持续完善物流基础设施，推进多式联运发展和数字化转型，将经海港、航空港、铁路货站及内陆还箱站（ICD）直接进出口的货物比重提升至80%以上，从而降低物流成本，提升竞争力，推动进出口贸易可持续增长的目标。阅读

·越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

·7月27日，越南机场总公司（ACV）表示，经过14个月的施工，截至目前隆城国际航空港（隆城机场）第二条跑道和滑行道的混凝土路面已基本完工。承包商正在调动数百名人员和机械设备，完善剩余工程，确保今年9月底完成该标段。

·越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

·7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。



·越南铁路部门配合越南烈士家属协助协会，免费运送烈士遗骸，并为迎接英雄烈士魂归故里旅程的随行亲属提供免费火车票。此举具有深厚的人文关怀意义，为烈士家属搜寻归宿亲人遗骸提供了切实支持。这一活动长期以来持续长效开展，并得到铁路运输股份公司与越南烈士家属协助协会的密切协作。



7月25日，胡志明市农业与环境局联合越南协力发展公司在该市福海乡禄安渔港为当地渔船船东和船长现场指导安装智能手机应用程序，并培训电子捕捞日志的使用。



·越南建设部近日发布决定，宣布老街省279号国道及莱州省279号、32号国道部分路段进入自然灾害紧急处置状态，以开展受损交通基础设施抢修工作。此次紧急状态系因2026年7月15日至17日持续暴雨和洪水造成上述路段严重受损所致。

· 越南国家民防指导委员会7月26日晚向太原、宣光、富寿、老街、莱州、奠边和山罗等北部七省人民委员会下发通知，要求各地主动应对强降雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡及龙卷风、雷电、冰雹等极端天气。

2026年“岘港享受节”开幕。图自越通社

·7月24日晚，岘港市班石坊人民委员会举行题为“奇英地道——地下的英雄史诗”的2026年奇英地道—潭河芦苇滩（Bãi sậy sông Đầm）文化旅游节开幕式。

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·凭借承载古都千年文脉与宫廷饮食文化精髓的独特美食遗产，越南顺化市近日获国际在线旅游平台Agoda评选为亚洲最具特色传统美食目的地之一。（完）

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