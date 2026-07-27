文化

文化发展：实现越南软实力新突破

越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外工作和文化外交赋予了新的历史使命：不仅停留在维护国家利益，更要成为“在国际舞台上展现越南本领、特色与体量的方式，成为传播越南文明价值、在国际社会中建立尊重、信任与影响力的方式”。

外国游客在越南春节空间拍照留念。图自越通社
外国游客在越南春节空间拍照留念。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外工作和文化外交赋予了新的历史使命：不仅停留在维护国家利益，更要成为“在国际舞台上展现越南本领、特色与体量的方式，成为传播越南文明价值、在国际社会中建立尊重、信任与影响力的方式”。

2026年7月17日，越南政府副总理范氏清茶签署了第1306/QĐ-TTg号总理决定，批准《至2030年及展望至2045年对外战略》。这是越共中央政治局关于越南文化发展的第06-NQ/TW号决议和第80-NQ/TW号决议以及政治局关于“新形势下国际集成”的第59-NQ/TW号决议的具体化；旨在真正将文化打造成为行动尖兵，突破软实力，助力越南在新时代自信主动融入国际并强劲发展。

外交部前副部长范光荣认为，党近期各项决议中的新对外愿景是一个统一的有机整体，与其他国家发展战略决议紧密相连。这些坚实基础助力对外文化成功实现思维转变，即从“参与、适应与接收”转向“引领、建设与贡献”。

对外文化战略设定了量化目标体系。越南目前拥有70多项联合国教科文组织（UNESCO）称号，位居东盟首位，为“遗产经济”的可持续发展提供了巨大资源。战略目标设定为：到2030年，争取新增至少5项获国际组织认可的遗产/称号；将10个以上的文化遗产旅游目的地打造成为具有全球竞争力的国家品牌；同时在海外新建1至3个越南文化中心。


展望至2045年，越南致力于成为地区领先的文化与创新中心之一；新增至少15项全球性遗产/称号，特别是力争在软实力指数（Soft Power Index）上位列东盟前三名、全球前三十名。

从国际视角来看，联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）高度评价并认可越南丰富多样的遗产生态系统以及越南在国际舞台上展现出的责任担当。为解决原真性保护与商业开发之间的矛盾，越南正在向“循环遗产经济与绿色旅游”思维转变。联合国教科文组织代表乔纳森·华莱士·贝克建议越南重点建设创新生态系统，将创新与技能提升及可持续生计相结合；投资于人；推进尊重遗产承载力的可持续旅游，并加强公私及社区合作。

对外文化的发展不仅局限于传统的物理空间，还需要强劲拓展至数字空间。

越南文化体育旅游部基层信息与对外信息局副局长阮文述表示，为良好运转一体化数字文化生态系统，迫切需要一支既具备深厚的人文知识、敏锐的多边外交能力，又能掌握人工智能（AI）和大数据（Big Data）等现代数字技术工具的对外文化人才队伍。

据前外交部副部长阮芳娥大使建言，应打破内外界限，以内聚共识、外固互信为社会根基，向世界彰显越南独特本色。

第06-NQ/TW号决议的落地实施与《至2030年及展望至2045年对外文化战略》的统筹推进，形成政策合力，释放出以千年文化遗产为根基、以主动外交思维为引领、以创新驱动为引擎、以数字赋能为支撑的战略信号，表明越南已具备坚实的综合国力基础，在国际竞争格局中展现出强劲的发展态势和广阔的前景。（完）

越通社
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