顺化获评亚洲最具特色传统美食目的地

越通社河内—— 凭借承载古都千年文脉与宫廷饮食文化精髓的独特美食遗产，越南顺化市近日获国际在线旅游平台Agoda评选为亚洲最具特色传统美食目的地之一。
Agoda表示，美食始终是驱动游客探索新目的地的重要动力。通过发掘亚洲各地鲜为人知的“美食瑰宝”，Agoda旨在引领游客深入文化底蕴丰厚的地区，让每一道菜肴都成为讲述当地历史、文化遗产与民众创造力的生动载体。
作为阮朝古都，顺化凭借独具一格的宫廷饮食文化脱颖而出，其美食品类之丰、底蕴之深，充分展现了古都厚重的历史积淀与人文精神。
顺化菜以精致典雅的风味、细腻考究的烹饪技法与极具艺术性的摆盘美学闻名于世。顺化牛肉粉、水晶蒸粉饼、顺化煎饼、木薯粉水晶饺等传统佳肴，既传承了古都风味特色，也生动诠释了越南传统饮食文化的独特魅力。
顺化此番入选亚洲传统美食代表性目的地，再次印证了越南美食在国际旅游版图上的强劲吸引力，也反映出越来越多国际游客到访越南，不仅为欣赏自然风光与文化遗产而来，更希望通过地方美食深度感知越南文化的厚重底蕴。
事实上，这并非顺化美食首次获得国际认可。2023年，全球知名美食网站TasteAtlas发布《全球最佳美食城市》榜单，顺化在全球100个上榜城市中位列第28位。
据统计，在越南约3000道传统菜肴中，仅顺化一地就拥有约1700道菜品被收录于阮朝典籍，涵盖民间美食、宫廷御膳与素食三大门类，堪称一座活态饮食文化宝库。
顺化菜讲究食材品质甚于分量，既重色香味之协调，更追求摆盘艺术与品味方式的精致优雅。对于旅游业而言，美食旅游已成为最具吸引力的产品形态之一。事实上，许多游客将顺化作为旅行目的地，正是慕当地特色美食之名而来。
除宫廷宴席、御膳佳肴与特色素食外，游客还热衷于品尝顺化牛肉粉、蚬饭、顺化米粉汤、烤肉卷、顺化煎饼、各类传统糕点及甜品等最具地方风味代表性的“原汁原味”美食。
顺化人对饮食极为讲究，从食材甄选、调味烹制到摆盘装饰，无不精雕细琢，仿佛每一道菜肴都是一件艺术作品。对他们而言，饮食不仅是果腹之需，更是一种综合性的感官享受——不仅用味觉品尝，更借嗅觉、视觉乃至听觉来体味美食。正如越南著名作家阮遵所言，顺化人“喜欢用眼睛吃饭”。
这种追求雅致的饮食理念，体现在入口即化的小巧水晶蒸粉饼、薄如蝉翼的南普饼、色彩斑斓如画卷的南普凉面汤(bánh canh Nam Phổ)以及香甜清爽、回味无穷的蚬洲玉米甜羹之中。无论是宫廷御膳还是寻常百姓家宴，顺化美食总能令人一尝难忘、回味悠长。
人们常说，顺化妇女灵巧的双手不仅赋予了菜肴美味，更赋予了每一道菜独特的灵魂与古都的人文气息。目前，顺化仍保存着1000多道按传统技法制作的菜肴，其中包括阮朝历代帝王享用的御膳——每份御膳菜单均包含数十道珍馐，制作工序严谨繁复、极为考究。
与此同时，顺化民间菜肴丰富多彩。当地家庭主妇凭借娴熟技艺，将数百道传统菜品烹制得色香味俱全，既重品质，亦重摆盘与品鉴艺术。此外，凡品尝过顺化素食者，几乎无不为其清雅纯净、滋味丰盈的独特魅力所折服——这些完全以植物为原料的菜肴，堪称越南饮食文化中的清流佳作。（完）
“顺化——美食之都” 国际美食节：顺化牛肉粉被列入国家级非物质文化遗产名录
12月18日晚，顺化市人民委员会同越南文化体育旅游部旅游发展基金会联合举行题为 “顺化——美食之都” 的国际美食节开幕式。