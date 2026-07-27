文化

弘扬越南语：搭建海外越裔青少年与祖籍国之间的桥梁

越通社驻渥太华记者报道，专门针对海外越侨子女的越南语在线学习平台日前在加拿大正式发布。“越南语线上学校”不仅实现了教材数字化，还融入越南文化、历史知识以及多种互动学习形式，帮助海外越裔青少年学习母语，并进一步增强他们与祖籍国的联系。

一名越南裔加拿大儿童在加拿大多伦多传统越南语课堂上。图自越通社
一名越南裔加拿大儿童在加拿大多伦多传统越南语课堂上。图自越通社

越通社渥太华——越通社驻渥太华记者报道，专门针对海外越侨子女的越南语在线学习平台日前在加拿大正式发布。“越南语线上学校”不仅实现了教材数字化，还融入越南文化、历史知识以及多种互动学习形式，帮助海外越裔青少年学习母语，并进一步增强他们与祖籍国的联系。

平台发布会由加越文化教育委员会(CVCEC)在多伦多以线上线下相结合的方式举行。

加越文化教育委员会创始人兼项目协调员潘氏琼庄指出， 该机构希望通过这一项目解决当前面临的一大难题——缺乏标准化、系统化的越南语教育模式以及越南语教学活动分散自发开展的现状。该项目旨在打造一个专业化的学习环境，帮助年轻一代与本民族文化根源建立更加紧密的联系。

与许多语言学习应用程序不同，“越南语线上学校”专为在海外出生或成长的越南孩子量身打造。课程按照清晰的学习路径设计，参考胡志明市师范大学出版社出版的教材，并补充了越南名胜古迹、风俗习惯、民谣、音乐和民间故事等内容，让学生在学习语言的同时深入了解越南文化。

在下一阶段，该项目计划整合在线课堂，听、说、读、写四项语言技能学习进度跟踪工具以及根据每位学生学习能力智能推荐练习内容的系统。发布会上的一大亮点是，越南青年小组展示了主题为 “连接根脉”的海报，分享了自己对越南语重要性的认识，表达了对前辈的感恩之情，展示他们在多元文化环境中传承和弘扬民族文化特色的责任精神等。

“越南语线上学校”是加越文化教育委员会系列倡议之一，并已入选多伦多大学旗下单位 的 “引领城市变革”（Leading Urban Change）计划。该项目首先在多伦多试点开展，随后逐步推广至加拿大其他省市的越南人社群。通过将教育科技与越南传统文化相结合有望为海外越侨子女提供更多学习越南语的机会，同时搭建青年一代与家庭、社区及祖籍国之间的沟通桥梁。（完）

由加拿大与越南文化教育机构举办的越南语培训班。图自越通社

架起越加文化与教育交流之桥的“使者”

通过举办传统文化活动、构建线上越南语教学模式以及实施针对青少年的能力建设项目，潘氏琼庄女士正助力在加越裔年轻一代保持民族认同、提升知识水平并增强与祖国的紧密感情。

越通社
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