河内加速发展数字经济，力争实现占GRDP 22%的目标

越通社河内——数字经济正凸显为河内市的重要增长动力，为首都进入新发展阶段实现突破奠定了基础。



2026年前6个月，数字经济增加值占全市地区生产总值（GRDP）的比重预计达16.7%，价值约55亿美元，按现价计算同比增长10.6%。在全市GRDP增长8.2%的背景下，数字经济为总体增长贡献了约1.1个百分点。河内市设定了目标，力争到2026年底将数字经济占GRDP的比重提升至22%。



为实现这一目标，2026年6月，河内市人民议会根据《首都法》颁布了4项重要决议，包括关于高新技术区的第40号决议、关于吸引战略投资者的第46号决议、关于支持私营企业发展的第48号决议以及关于促进数字转型政策的第59号决议。与此同时，电子商务、半导体工业和夜间经济的发展方案也获批。



另一个亮点是外商投资继续强劲涌入科技领域。从年初至2026年6月26日，专业科技领域共吸引外商直接投资（FDI）22.2亿美元，占全市FDI总额的68%。大部分资金通过融资、购买股份的方式注入，占比达61.55%，反映了国际投资者对河内创新生态系统和科技企业的信心。



目前，河内市数字科技企业约10996家，占全国数字科技企业总数的14%。除了和乐高新技术区外，河内市还继续开发西就（Tay Tuu）、富演（Phu Dien）等面积近200公顷的新数字科技区以及上吉（Thuong Cat）和东鄂（Dong Ngac）等区域，旨在为跨国集团拓宽发展空间。



河内市还设定目标将风险投资基金投入运转，同时为位于和乐的投资额约7亿美元的高性能计算中心项目于年底开工建设创造条件，进一步确立其作为全国领先的创新与数字转型中心的地位。（完）





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