文化

岘港市“奇英地道—潭河芦苇滩”文化旅游节开幕

7月24日晚，岘港市班石坊人民委员会举行题为“奇英地道——地下的英雄史诗”的2026年奇英地道—潭河芦苇滩文化旅游节开幕式。

“奇英地道—潭河芦苇滩”文化旅游节开幕。图自人民报
“奇英地道—潭河芦苇滩”文化旅游节开幕。图自人民报

越通社岘港7月27日——7月24日晚，岘港市班石坊人民委员会举行题为“奇英地道——地下的英雄史诗”的2026年奇英地道—潭河芦苇滩（Bãi sậy sông Đầm）文化旅游节开幕式。

在节日框架内，组委会举办多项文化、体育和体验活动，如开幕式文艺演出、石新和永平村祠堂庙会开幕、再现部队行军回村场景、投放鱼苗以恢复水产资源、民间舞比赛、发牌唱曲表演、潭河放水灯、艺术摄影展、“一乡一品”产品展、特色农产品展、创业产品展、体验石新草席编织、地方美食空间、参观奇英地道—潭河芦苇滩国家级历史遗迹以及潭河皮划艇体验。

岘港市旅游协会副主席潘春青表示，奇英地道—潭河芦苇滩遗迹位于“中部遗产之路”连接线上，与顺化—岘港—会安—美山轴线以及区域文化、历史、生态旅游线路相连。这里的旅游产品链有助于保护和弘扬历史文化价值，同时为岘港补充了社区旅游和体验旅游产品。

班石坊人民委员会主席杨文俊表示，奇英地道是典型的革命历史工程，长约3公里，在抗美战争时期以手工挖掘而成，拥有秘密地道、工兵和军医系统，位于民房和村亭下方。“潭河”芦苇滩是面积约180公顷的天然淡水湿地，拥有近300种动植物的生态系统，历史上曾是革命根据地。这些都是当地打造特色旅游产品链的重要价值。（完）

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越通社
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