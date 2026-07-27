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荣军烈士节79周年：旅德越南侨胞举行多项感恩活动

值此荣军烈士节79周年之际，7月26日，旅德越南妇女联合会与柏林普陀寺在该寺联合举办超度英雄烈士大典，并向旅居德国的烈士家属表达感恩之心。

越南驻德国大使阮得成发表讲话。图自越通社
越南驻德国大使阮得成发表讲话。图自越通社

越通社柏林——值此荣军烈士节79周年之际，7月26日，旅德越南妇女联合会与柏林普陀寺在该寺联合举办超度英雄烈士大典，并向旅居德国的烈士家属表达感恩之心。

旅德越南妇女联合会主席郑氏未在致辞中强调，前辈的巨大牺牲换来了今天和平、统一与发展的越南。她表示，7月27日是国内外越南人向为国奉献者表达感恩之心的日子，同时重申“饮水思源”、“知恩图报”的传统一直在海外越南人社群500中得到传承。她认为，人道主义、慈善和感恩有功者的工作是旅德越南妇女联合会的重点活动，有助于维护文化特色、加强社群团结，并对年轻一代进行爱国主义传统教育。

越南驻德国大使阮得成在仪式上转达了党和国家领导人对荣军、烈士家属、退伍军人、前人民公安干部、前青年突击队员以及革命有功人员转达了越南党和国家领导人的诚挚慰问和崇高敬意。他表示，许多旅德越南家庭至今仍珍藏着前辈英勇牺牲的记忆和故事，正是这些牺牲，为今天越南的和平、国际地位和国际声誉奠定了坚实基础。

他还表示，旅德越南侨胞一直密切关注国内正在开展的“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜行动”，同时对旅德越南妇女联合会及各团体组织的感恩活动给予高度评价。

活动的亮点是按照佛教仪式举行的超度英雄烈士大典。在庄严肃穆的氛围中，众多代表和信众共同祈愿英雄烈士安息、国泰民安、世界和平，以及海外越南侨胞团结一心、心系祖国。活动还包括旅居德国的烈士家属交流分享环节，令与会者深受感动。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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