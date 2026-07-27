社会

越南国家民防指导委员会要求北部七省主动应对强降雨及次生灾害

越南国家民防指导委员会7月26日晚向太原、宣光、富寿、老街、莱州、奠边和山罗等北部七省人民委员会下发通知，要求各地主动应对强降雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡及龙卷风、雷电、冰雹等极端天气。

莱州省芒桑乡齐村32号国道山体滑坡路段。图片来源：越通社发
莱州省芒桑乡齐村32号国道山体滑坡路段。图片来源：越通社发

越通社河内—— 越南国家民防指导委员会7月26日晚向太原、宣光、富寿、老街、莱州、奠边和山罗等北部七省人民委员会下发通知，要求各地主动应对强降雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡及龙卷风、雷电、冰雹等极端天气。

通知指出，近期北部山区部分省份持续遭遇强降雨，引发洪水、山洪和山体滑坡，造成不同程度损失，其中莱州省灾情最为严重。

据越南国家水文气象预报中心预测，自7月27日晚至28日夜间，上述七省将出现中到大雨，普遍降雨量50至120毫米，局部地区可达250毫米以上，部分地区3小时降雨量或突破100毫米。强对流天气还可能伴随龙卷风、雷电和冰雹，并引发低洼地区和城镇内涝以及中小河流沿岸的山洪和山体滑坡等次生灾害。

为积极应对灾害风险，国家民防指导委员会要求各地密切跟踪天气预警和灾害预报信息，及时向基层政府和民众发布预警，指导群众落实防灾避险措施，并抓紧组织力量做好上一轮暴雨洪灾的灾后恢复重建工作。

各地需组织应急力量对沿河、沿溪、低洼易涝地区及山洪、滑坡高风险区域进行全面排查，及时转移疏散群众，特别是此前已出现强降雨的危险区域居民；同时疏通排水系统，确保应急救援力量随时投入抢险救灾。

交通保障方面，各地应加强对漫水桥、涉水路段、积水路段及滑坡危险区域的值守和交通管制，严禁人员和车辆进入存在安全隐患的区域，并提前部署抢险物资和机械设备，确保主要交通干线畅通。

此外，各地还需全面检查矿井、矿山、在建工程、水库及下游区域的安全状况，特别是小型水电站、小型水利工程和病险水库，安排专人值守并科学调度运行；加强基层防灾宣传，及时向公众普及应对强降雨、洪水、山洪、山体滑坡及强对流天气的避险知识，最大限度减少灾害损失。

国家民防指导委员会同时要求各地严格落实24小时值班制度，并及时向农业与环境部堤防管理与防灾局报告灾情及应对处置情况。（完）


越通社
#越南建设部 #老街省 #莱州省 #暴雨洪灾 #自然灾害 #交通基础设施 #国道279 #国道32 #道路抢修 #应急处置 #北部山区 #交通安全
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社

暴雨洪灾重创越南北部山区 越南紧急部署防灾救灾工作

连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。

连日来，北部山区部分省份遭遇大到特大暴雨,短时强降雨或引发低洼地区内涝。图自越通社

越南政府总理要求主动应对北部山区强降雨

越南政府副总理胡德福已签发政府总理关于主动应对北部山区强降雨的第49/CĐ-TTg号通知。该通知是在近期该地区持续出现极端暴雨天气、引发严重洪涝和山体滑坡的背景下发布的。

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

更多

胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄（右四），向优抚家庭赠送慰问品。图自越通社

胡志明市全面覆盖对有功人员的政策

在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。

会议现场。图自越通社

林同省：优先出台多项政策促进少数民族地区发展

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

一名51岁的新西兰女性患者跨越9000多公里，专程来到越南友谊越德医院接受全髋关节置换手术。此前，她因左侧髋关节疼痛多年，在本国等待手术已近4年。这一案例不仅为患者本人带来生活质量的显著改善，也进一步彰显了越南骨科领域在高难度手术方面的专业实力，持续提升了越南医疗在国际患者群体中的影响力。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社

越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。

红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式现场。

边境地区学校帮助莘莘学子圆上学梦

同塔省人民委员会副主席黄明俊在 7 月 24 日上午由省民用与工业建筑工程项目管理委员会举行的红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式上强调，建设这两所九年一贯制寄宿学校将有助于为学生孕育梦想、唤醒渴望，致力于推动同塔省实现可持续发展。

设局诈骗游客的外籍团伙。图自越通社

胡志明市公安对设局诈骗游客的外籍团伙立案侦查

据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。

点亮英烈回归之路

点亮英烈回归之路

在实施四个多月后，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”已取得多项重要成果，向那些为祖国英勇牺牲的烈士致敬。

东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社

AMM-59：“通过教育巩固东盟”会议在新加坡举行

7 月 22 日至 23 日，新加坡主持召开了第14届东盟教育部长会议（ASED 14）、第 8 届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。