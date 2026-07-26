发挥主山世界生物圈保护区的价值

越通社庆和省——位于庆和省永海乡主山-福平国家公园的主山生物圈保护区总面积106646公顷（核心区16400公顷），包括核心区、缓冲区和过渡区。2021年9月，主山国家公园正式被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这是对庆和省及越南在保护生物多样性和可持续发展方面所做出的努力的认可。

主山生物圈保护区共有植物1500多种，动物766种，其中54种被列入越南红皮书和世界红色名录。主山生物圈保护区还拥有珊瑚礁、海草床、潮间带和红树林三大典型的近海海洋生态系统。

主山的独特之处在于其有着全国最干旱的气候，降雨量低，全年炎热，形成了独特、丰富且独一无二的动植物生态系统。这里被誉为越南独特的“荆棘草原”，拥有许多其他生物圈保护区所没有的珍贵植物物种。此外，主山还拥有长达40多公里的海岸线，海龟每年定期上岸产卵，以及全国最大的近岸珊瑚礁（拥有350种珊瑚）。

主山—福平国家公园管理委员会主任陈文接表示，联合国教科文组织认定主山为世界生物圈保护区，是对庆和省在保护和开发自然资源、确保生物多样性，服务于科学研究和可持续发展方面所做出的努力的认可。

职能部门加强主山-福平国家公园保护工作。图自越通社

为有效管理和充分发挥主山生物圈保护区的价值，主山—福平国家公园管理委员会已多措并举，包括加强环境宣传教育工作，正在建设关于特有、濒危、珍稀物种的数据库，组织培训班提升能力建设，制定海草调查计划，完善植物园、育苗园、海洋生物救护区系统，以保护珍稀基因资源。此外，管委会还对生物多样性进行全面审查，旨在绘制详细的保护区地图，为有效管理提供服务。

目前，缓冲区周围是拉格莱、占族和华族等原住民族居住地，拥有丰富的文化特色。为创造可持续生计，庆和省正在大力开发主山生物圈保护区的潜力，发展社区生态旅游、自然保护与游客体验相结合的旅游模式。这不仅推广了主山的形象，还为当地居民创造了稳定收入，同时减少了核心区的人为侵扰，确保生态系统的可持续发展。

庆和省旅游与环境教育中心主任阮成忠表示，2026年前6个月，主山—福平国家公园已接待游客超过10.5万人次。带来的好处不仅是旅游收入，更重要的是环保意识日益提高。

主山正在进行分区调整，以确保同步性，满足联合国教科文组织模式的管理要求，将森林-海洋-沿海生态系统连接起来，增强生态恢复能力，保护珍稀基因资源，为资源管理和适应气候变化创造便利条件。然而，主山—福平国家公园管理委员会在投资资源和技术支持方面仍面临困难，需要农业与环境部、越南联合国教科文组织国家委员会及各合作伙伴的支持，让主山在新阶段继续可持续发展，无愧为越南11个世界生物圈保护区之一。（完）