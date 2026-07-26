环保

发挥主山世界生物圈保护区的价值

位于庆和省永海乡主山-福平国家公园的主山生物圈保护区总面积106646公顷（核心区16400公顷），包括核心区、缓冲区和过渡区。2021年9月，主山国家公园正式被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这是对庆和省及越南在保护生物多样性和可持续发展方面所做出的努力的认可。

主山生物圈保护区一角。图自越通社
主山生物圈保护区一角。图自越通社

越通社庆和省——位于庆和省永海乡主山-福平国家公园的主山生物圈保护区总面积106646公顷（核心区16400公顷），包括核心区、缓冲区和过渡区。2021年9月，主山国家公园正式被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这是对庆和省及越南在保护生物多样性和可持续发展方面所做出的努力的认可。

主山生物圈保护区共有植物1500多种，动物766种，其中54种被列入越南红皮书和世界红色名录。主山生物圈保护区还拥有珊瑚礁、海草床、潮间带和红树林三大典型的近海海洋生态系统。

主山的独特之处在于其有着全国最干旱的气候，降雨量低，全年炎热，形成了独特、丰富且独一无二的动植物生态系统。这里被誉为越南独特的“荆棘草原”，拥有许多其他生物圈保护区所没有的珍贵植物物种。此外，主山还拥有长达40多公里的海岸线，海龟每年定期上岸产卵，以及全国最大的近岸珊瑚礁（拥有350种珊瑚）。

主山—福平国家公园管理委员会主任陈文接表示，联合国教科文组织认定主山为世界生物圈保护区，是对庆和省在保护和开发自然资源、确保生物多样性，服务于科学研究和可持续发展方面所做出的努力的认可。

vnanet-de-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-nui-chua-phat-trien-xanh-dam-bao-da-dang-sinh-hoc-8872260.jpg
职能部门加强主山-福平国家公园保护工作。图自越通社

为有效管理和充分发挥主山生物圈保护区的价值，主山—福平国家公园管理委员会已多措并举，包括加强环境宣传教育工作，正在建设关于特有、濒危、珍稀物种的数据库，组织培训班提升能力建设，制定海草调查计划，完善植物园、育苗园、海洋生物救护区系统，以保护珍稀基因资源。此外，管委会还对生物多样性进行全面审查，旨在绘制详细的保护区地图，为有效管理提供服务。

目前，缓冲区周围是拉格莱、占族和华族等原住民族居住地，拥有丰富的文化特色。为创造可持续生计，庆和省正在大力开发主山生物圈保护区的潜力，发展社区生态旅游、自然保护与游客体验相结合的旅游模式。这不仅推广了主山的形象，还为当地居民创造了稳定收入，同时减少了核心区的人为侵扰，确保生态系统的可持续发展。

庆和省旅游与环境教育中心主任阮成忠表示，2026年前6个月，主山—福平国家公园已接待游客超过10.5万人次。带来的好处不仅是旅游收入，更重要的是环保意识日益提高。

主山正在进行分区调整，以确保同步性，满足联合国教科文组织模式的管理要求，将森林-海洋-沿海生态系统连接起来，增强生态恢复能力，保护珍稀基因资源，为资源管理和适应气候变化创造便利条件。然而，主山—福平国家公园管理委员会在投资资源和技术支持方面仍面临困难，需要农业与环境部、越南联合国教科文组织国家委员会及各合作伙伴的支持，让主山在新阶段继续可持续发展，无愧为越南11个世界生物圈保护区之一。（完）

野牡丹科谷木属植物。图自热带生物研究所

宁顺省主山国家公园发现三种新植物

热带生物研究所研究人员近期在宁顺省主山国家公园发现了三种新植物。此次发现不仅丰富了越南的植物多样性，而且对生态系统保护及珍稀植物基因资源保存具有重要意义。

越通社
#庆和省 #主山-福平国家公园 #世界生物圈保护区 #生物多样性 #可持续发展 庆和省
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

鸟瞰莱洞的风景。图自越通社

探索越南庆和省主山国家公园的自然杰作——莱洞

位于庆和省南部永海乡的莱洞（Hang Rái）是世界生物圈保护区主山（Núi Chúa）国家公园内的著名景点。这里因拥有形态奇特的古珊瑚礁，被誉为“陆地上的珊瑚天堂”，吸引众多游客前来观赏与探索。

主山国家公园成功救护并放归海洋逾1300只幼龟。图自越通社

主山国家公园成功救护并放归海洋逾1300只幼龟

自今年4月以来，位于庆和省永海乡的世界生物圈保护区主山国家公园已成功救护并将1301只幼龟安全放归大海。这些海龟属于绿海龟品种，是《越南红皮书》和《国际自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录》中的濒危物种。

游客可以从船舷一眼望去，欣赏到一排排巍峨的岩山。图自越通社

探索庆和省永希湾的壮丽之美

位于庆和省南部地区的永希湾，隶属于主山国家公园（永海乡主山世界生物圈保护区），正逐渐成为今年夏季颇具吸引吸引力的热门旅游目的地。

更多

鹿角杯形珊瑚。图自越通社

金瓯省海洋保护区发现两种珍稀珊瑚

据金瓯省农业与环境厅海洋岛屿与渔检分局23日发布的消息，近日在该省香蕉岛和白石岛海域发现了两种珍稀珊瑚，分别为鹿角杯形珊瑚和团块滨珊瑚。这一发现对地方及全国的海洋生物多样性保护具有重要意义。

“低排放区”指示牌出现在河内古街区的门户节点之一。图自越通社

河内制定支持低收入群体更换旧摩托车的方案

河内市人民委员会要求各厅局和相关部门抓紧落实关于道路交通摩托车和轻便摩托车尾气排放国家技术标准的应用路线图；同时交由建设局制定方案，支持低收入群体更换使用多年且不符合尾气排放标准的交通工具。

越南财政部副部长陈国方与德国复兴信贷银行代表签署贷款协议和援助协议。财政部供图

越德增强气候变化适应能力 推动森林可持续发展

7月23日下午，越南财政部副部长陈国方在财政部总部与德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特举行了工作会谈；会谈框架内，举行了“湄公河三角洲沿海地区综合管理（二期）”项目和“西原地区森林保护、恢复与可持续发展”项目的贷款协议和援助协议签署仪式。

BUYO Bioplastics的生物塑料产品由啤酒糟和甘蔗渣制成。图自nhandan.vn

减少塑料污染 推进绿色转型

多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。

莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社

暴雨洪灾重创越南北部山区 越南紧急部署防灾救灾工作

连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。

得农UNESCO世界地质公园里的火山。图自越通社

发挥UNESCO世界地质公园价值

为保护独特的地质遗产、文化和生物多样性价值，同时有效开发可持续旅游潜力，林同省在完成行政区划调整后，正部署多项措施加强得农UNESCO世界地质公园的管理、保护和开发利用工作。

连日来，北部山区部分省份遭遇大到特大暴雨,短时强降雨或引发低洼地区内涝。图自越通社

越南政府总理要求主动应对北部山区强降雨

越南政府副总理胡德福已签发政府总理关于主动应对北部山区强降雨的第49/CĐ-TTg号通知。该通知是在近期该地区持续出现极端暴雨天气、引发严重洪涝和山体滑坡的背景下发布的。

邓忠福博士（左）正在介绍平希沙丘的历史由来。图自越通社

凝聚越侨智慧：让被遗忘的生态系统重获新生

十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

组委会向在研讨会上发表演讲的嘉宾颁发证书。图自越通社

越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。

金瓯省新顺风电厂项目。图自越通社

储能技术“释放”可再生电力的潜力并减少排放

除提升清洁电力利用效率外，能源存储还被视为构建低碳经济的重要环节。当可再生电力得到更高效的储存和利用时，将减少对热电厂的依赖，从而降低温室气体排放并减轻对环境产生的影响。

温室、网室和玻璃温室受环境和天气的影响较小。图自越通社

越南努力减少农业温室气体排放

农业生产是温室气体排放量较大的领域之一。因此，寻找减排解决方案被视为推动农业实现绿色、可持续发展目标的关键举措。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

附图。图自越通社

E10生物汽油初显减排与环保成效

自2026年6月1日起在全国范围内推行E10生物汽油一个月后，越南工贸部的初步评估显示，该生物燃料正在逐步实现减少排放和保护环境的目标。

广治省新化的适应气候变化旅游模式是发展旅游业并增强应对环境挑战能力的典范。图自越通社

促进构建绿色循环旅游发展模式

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。