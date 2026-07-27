胡志明市全面覆盖对有功人员的政策

越通社河内——在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。



阮福禄对荣军、烈士和有功人员家庭致以深切感恩之情，感谢各家庭坚守革命传统、在生活中奋发向上。该市已全面、全覆盖、经常性地落实对有功人员的政策，并与“饮水思源”、“知恩图报”的道义相结合，同步推进社会保障和军队后方政策。



值此之际，胡志明市越南祖国阵线发起各组织和个人关注、支持“500个昼夜行动”；发现并巩固科学证据，以搜寻、收迁和确认烈士身份，帮助烈士早日回到家庭和家乡。



阮福禄要求祖国阵线系统及各成员组织制定具体计划，将“知恩图报”运动提升为经常性活动，发挥整个政治体系和全民族大团结的综合力量。



在纪念活动期间，胡志明市祖国阵线已开展多项感恩活动，如：在黎氏莲文化公园敬香；会见有功人员模范代表；走访慰问64位越南英雄母亲；举行英雄烈士追悼仪式；在革命根据地开展健康关爱计划以及在昆岛走访慰问和赠送礼物。（完）

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