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纪念越南荣军与烈士日：为护送烈士遗骸返乡亲属提供免费火车票

越南铁路部门配合越南烈士家属协助协会，免费运送烈士遗骸，并为迎接英雄烈士魂归故里旅程的随行亲属提供免费火车票。此举具有深厚的人文关怀意义，为烈士家属搜寻归宿亲人遗骸提供了切实支持。

据统计，2024年至2026年三年间，越南铁路部门共为194名烈士亲属提供免费乘车服务。图自Vietnam+
据统计，2024年至2026年三年间，越南铁路部门共为194名烈士亲属提供免费乘车服务。图自Vietnam+

越通社河内——越南铁路部门配合越南烈士家属协助协会，免费运送烈士遗骸，并为迎接英雄烈士魂归故里旅程的随行亲属提供免费火车票。此举具有深厚的人文关怀意义，为烈士家属搜寻归宿亲人遗骸提供了切实支持。

这一活动长期以来持续长效开展，并得到铁路运输股份公司与越南烈士家属协助协会的密切协作。

据统计，2024年至2026年三年间，越南铁路部门共为194名烈士亲属提供免费乘车服务，协助运送97位烈士遗骸搭乘南北铁路及全国铁路线路返回家乡。

越南铁路部门代表表示，每一趟运送烈士遗骸返乡的列车，都是一次特殊的旅程，不仅承担运输任务，更承载着对为祖国独立、自由献出生命的英烈们的崇高敬意和深切缅怀。对于铁路职工而言，能够与越南烈士家属协助协会共同完成护送英雄烈士魂归故里的使命，是一项无比神圣的荣誉。

免费运送烈士遗骸并为烈士亲属提供免费火车票，既是企业履行社会责任的具体实践，也是越南铁路运输股份公司全体人员向为争取民族独立、自由英勇献身的先烈表达深切感恩和崇高敬意的一种方式。（完）

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越通社
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