越南建设部宣布两条国道进入自然灾害紧急状态

越通社河内—— 越南建设部近日发布决定，宣布老街省279号国道及莱州省279号、32号国道部分路段进入自然灾害紧急处置状态，以开展受损交通基础设施抢修工作。此次紧急状态系因2026年7月15日至17日持续暴雨和洪水造成上述路段严重受损所致。



根据决定，受灾范围包括老街省279号国道多个路段及桥梁以及莱州省279号、32号国道部分路段。目前，部分道路和桥梁存在滑坡、坍塌等风险，对交通参与者的生命财产安全构成直接威胁。



建设部要求相关机关和单位依照《2024年第40号通知》关于公路领域防灾减灾及灾后恢复的规定，立即组织实施抢修和应急处置工作。



建设部经济与建设投资管理局负责牵头开展灾后恢复工作，对受损公路设施进行全面排查，评估损毁程度，制定修复方案，并依法发布紧急工程建设命令，加快抢修进度。



同时，该局同建设部计划财务司配合研究提出资金安排方案，报请主管部门审批，确保抢险修复工作依法、有序推进。



紧急工程完工后，经济与建设投资管理局将向建设部提交报告，作为宣布结束自然灾害紧急处置状态的依据。



根据决定，第二项目管理委员会主任需对所负责管理的北部山区交通互联项目相关受损情况报告的真实性和准确性承担责任。



此外，建设部运输与交通安全司将督促、指导有关单位加快推进道路交通基础设施灾后抢修工作，尽快恢复正常交通秩序。（完）













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