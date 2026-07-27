环保

越南建设部宣布两条国道进入自然灾害紧急状态

越南建设部近日发布决定，宣布老街省279号国道及莱州省279号、32号国道部分路段进入自然灾害紧急处置状态，以开展受损交通基础设施抢修工作。此次紧急状态系因2026年7月15日至17日持续暴雨和洪水造成上述路段严重受损所致。

国道279号线路面被数十立方米土石掩埋。图片来源：越通社
国道279号线路面被数十立方米土石掩埋。图片来源：越通社

越通社河内—— 越南建设部近日发布决定，宣布老街省279号国道及莱州省279号、32号国道部分路段进入自然灾害紧急处置状态，以开展受损交通基础设施抢修工作。此次紧急状态系因2026年7月15日至17日持续暴雨和洪水造成上述路段严重受损所致。

根据决定，受灾范围包括老街省279号国道多个路段及桥梁以及莱州省279号、32号国道部分路段。目前，部分道路和桥梁存在滑坡、坍塌等风险，对交通参与者的生命财产安全构成直接威胁。

建设部要求相关机关和单位依照《2024年第40号通知》关于公路领域防灾减灾及灾后恢复的规定，立即组织实施抢修和应急处置工作。

建设部经济与建设投资管理局负责牵头开展灾后恢复工作，对受损公路设施进行全面排查，评估损毁程度，制定修复方案，并依法发布紧急工程建设命令，加快抢修进度。

同时，该局同建设部计划财务司配合研究提出资金安排方案，报请主管部门审批，确保抢险修复工作依法、有序推进。

紧急工程完工后，经济与建设投资管理局将向建设部提交报告，作为宣布结束自然灾害紧急处置状态的依据。

根据决定，第二项目管理委员会主任需对所负责管理的北部山区交通互联项目相关受损情况报告的真实性和准确性承担责任。

此外，建设部运输与交通安全司将督促、指导有关单位加快推进道路交通基础设施灾后抢修工作，尽快恢复正常交通秩序。（完）





越通社
#越南建设部 #老街省 #莱州省 #暴雨洪灾 #自然灾害 #交通基础设施 #国道279 #国道32 #道路抢修 #应急处置 #北部山区 #交通安全
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社

暴雨洪灾重创越南北部山区 越南紧急部署防灾救灾工作

连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。

连日来，北部山区部分省份遭遇大到特大暴雨,短时强降雨或引发低洼地区内涝。图自越通社

越南政府总理要求主动应对北部山区强降雨

越南政府副总理胡德福已签发政府总理关于主动应对北部山区强降雨的第49/CĐ-TTg号通知。该通知是在近期该地区持续出现极端暴雨天气、引发严重洪涝和山体滑坡的背景下发布的。

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

更多

主山生物圈保护区一角。图自越通社

发挥主山世界生物圈保护区的价值

位于庆和省永海乡主山-福平国家公园的主山生物圈保护区总面积106646公顷（核心区16400公顷），包括核心区、缓冲区和过渡区。2021年9月，主山国家公园正式被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这是对庆和省及越南在保护生物多样性和可持续发展方面所做出的努力的认可。

鹿角杯形珊瑚。图自越通社

金瓯省海洋保护区发现两种珍稀珊瑚

据金瓯省农业与环境厅海洋岛屿与渔检分局23日发布的消息，近日在该省香蕉岛和白石岛海域发现了两种珍稀珊瑚，分别为鹿角杯形珊瑚和团块滨珊瑚。这一发现对地方及全国的海洋生物多样性保护具有重要意义。

“低排放区”指示牌出现在河内古街区的门户节点之一。图自越通社

河内制定支持低收入群体更换旧摩托车的方案

河内市人民委员会要求各厅局和相关部门抓紧落实关于道路交通摩托车和轻便摩托车尾气排放国家技术标准的应用路线图；同时交由建设局制定方案，支持低收入群体更换使用多年且不符合尾气排放标准的交通工具。

越南财政部副部长陈国方与德国复兴信贷银行代表签署贷款协议和援助协议。财政部供图

越德增强气候变化适应能力 推动森林可持续发展

7月23日下午，越南财政部副部长陈国方在财政部总部与德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特举行了工作会谈；会谈框架内，举行了“湄公河三角洲沿海地区综合管理（二期）”项目和“西原地区森林保护、恢复与可持续发展”项目的贷款协议和援助协议签署仪式。

BUYO Bioplastics的生物塑料产品由啤酒糟和甘蔗渣制成。图自nhandan.vn

减少塑料污染 推进绿色转型

多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。

得农UNESCO世界地质公园里的火山。图自越通社

发挥UNESCO世界地质公园价值

为保护独特的地质遗产、文化和生物多样性价值，同时有效开发可持续旅游潜力，林同省在完成行政区划调整后，正部署多项措施加强得农UNESCO世界地质公园的管理、保护和开发利用工作。

邓忠福博士（左）正在介绍平希沙丘的历史由来。图自越通社

凝聚越侨智慧：让被遗忘的生态系统重获新生

十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

组委会向在研讨会上发表演讲的嘉宾颁发证书。图自越通社

越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。

金瓯省新顺风电厂项目。图自越通社

储能技术“释放”可再生电力的潜力并减少排放

除提升清洁电力利用效率外，能源存储还被视为构建低碳经济的重要环节。当可再生电力得到更高效的储存和利用时，将减少对热电厂的依赖，从而降低温室气体排放并减轻对环境产生的影响。

温室、网室和玻璃温室受环境和天气的影响较小。图自越通社

越南努力减少农业温室气体排放

农业生产是温室气体排放量较大的领域之一。因此，寻找减排解决方案被视为推动农业实现绿色、可持续发展目标的关键举措。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

附图。图自越通社

E10生物汽油初显减排与环保成效

自2026年6月1日起在全国范围内推行E10生物汽油一个月后，越南工贸部的初步评估显示，该生物燃料正在逐步实现减少排放和保护环境的目标。

广治省新化的适应气候变化旅游模式是发展旅游业并增强应对环境挑战能力的典范。图自越通社

促进构建绿色循环旅游发展模式

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。