越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

关于此访的意义和重要性，阮明羽大使指出，此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

越南驻柬埔寨大使 阮明羽：“此次访问正值越柬关系在多领域持续向好发展之际。自2026年初以来，双方高层互访频繁，政治互动密切。越共中央总书记苏林于2026年2月对柬埔寨进行国事访问，并出席在金边举行的两党及三党高级别会议；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于4月访柬。柬方亦积极回应，柬埔寨人民党副主席梅森安于2026年1月访越，祝贺越共十四大圆满成功；柬埔寨首相洪玛奈于6月正式访越并出席第三届亚洲未来论坛。

昆·索达莉主席此访，以及此前一系列高层互动，充分体现了两国对巩固政治互信和深化全面合作的高度重视。同时，此访将进一步推动两国立法机构合作，加强立法经验交流，为全面梳理各领域合作成果，特别是议会外交合作成果创造良好条件。”

阮明羽大使表示，访问期间，昆·索达莉主席将同越南国会主席陈青敏举行会谈，会见越南党和国家领导人，并参访越南部分大型集团和医疗机构。两国国会专门机构还将举行工作交流，就深化合作的各项举措进行磋商。

越南驻柬埔寨大使 阮明羽：“此访不仅是双方就共同关心议题交换意见、增进互信的重要契机，也是共同探讨提升议会合作质效、分享立法监督及重大事务决策经验的重要机遇。同时，两国国会各专门委员会将进一步加强协调，更好发挥立法机构职能，推动两国各部门、地方及企业切实落实已签署的条约与协议，并在地区及国际议会论坛中继续密切配合、相互支持。”

关于纪念越柬建交60周年系列活动筹备情况，阮明羽透露，两国正积极筹划一系列具有重要政治、历史和外交意义的纪念活动。

越南驻柬埔寨大使 阮明羽：“这不仅为回顾两国六十年来团结互助的光辉历程提供重要契机，更是双方领导人和人民重申共同维护和发展“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系坚定决心的时刻，同时也将进一步加强对青年一代的越柬传统友谊教育。”

阮明羽大使期待，丰富多彩的纪念活动，特别是议会外交活动，将进一步增进两国人民对越柬传统友谊和团结合作关系的认知，推动越柬关系不断迈向更加紧密、深入的发展新阶段。（完）