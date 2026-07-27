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印尼专家：越南有望引领东盟若干新合作领域

自1995年7月加入东南亚国家联盟（东盟）以来，越南不仅确立了积极、负责任成员国的地位，而且不断为东盟共同体建设作出务实贡献。

印尼国防与战略研究所（LESPERSSI）高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者的采访。图自越通社
印尼国防与战略研究所（LESPERSSI）高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——自1995年7月加入东南亚国家联盟（东盟）以来，越南不仅确立了积极、负责任成员国的地位，而且不断为东盟共同体建设作出务实贡献。

印尼国防与战略研究所（LESPERSSI）高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者采访时表示，越南在促进东盟内部团结、维护东盟中心地位以及拓展区域合作方面取得的重要成果，正为东盟实现《东盟共同体2045愿景》奠定了坚实基础。

加入东盟30多年来，越南为东盟共同体建设作出了突出贡献。其中，最重要的体现是始终坚定推动东盟内部团结，维护东盟在正在形成的地区架构中的中心地位。

贝尼表示，越南始终支持东盟尊重主权、协商一致、和平解决争端以及遵守国际法等基本原则。越南还积极推动依据国际法妥善处理东海问题，为维护地区和平稳定、提升东盟信誉作出了积极贡献。

贝尼认为，越南还积极推动区域经济一体化，并不断深化东盟与外部伙伴关系。特别是在2020年新冠疫情暴发期间，越南成功担任东盟轮值主席国，保障了区域合作机制持续运转，展现了东盟应对前所未有挑战的协调能力和适应能力。

谈及越南在落实《东盟共同体2045愿景》中的作用时，贝尼指出，越南将在推动东盟团结、加强东盟中心地位方面继续发挥更加重要的作用。作为积极、负责任的成员国，越南在地区地缘政治环境日益复杂的背景下，展现出凝聚共识、促进合作和保持平衡的能力。

贝尼强调，今后东盟将进一步拓展数字化转型、绿色经济、应对气候变化、网络安全、海上安全以及非传统安全等新领域合作，而这些领域都是越南具有较大潜力、甚至有望发挥引领作用的领域。越南在发展绿色经济和推动电动汽车产业方面积累的经验，可与东盟成员国分享，助力区域绿色转型。

同时，越南坚定支持东盟中心地位、多边主义和国际法，将有助于增强东盟团结，提高合作成效，进一步提升东盟的国际影响力。

谈及越南与印尼在东盟框架内的合作关系时，贝尼表示，两国关系正不断朝着更加务实、互补的方向发展。双方在维护地区和平稳定、巩固东盟中心地位以及推动以国际法为基础的合作方面拥有广泛共同利益。他认为，两国在贸易、投资、农业、粮食安全、数字经济、能源转型、绿色产业、可持续渔业、应对气候变化、网络安全等领域，以及海上合作和海上安全合作方面仍拥有广阔合作空间。

贝尼相信，越南与印尼加强上述领域合作，不仅将推动双边关系不断深化，还将有助于提升东盟整体竞争力，增强东盟内部团结和中心地位，为维护东南亚地区和平、稳定与可持续发展作出更大贡献。（完）

越通社
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