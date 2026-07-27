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越南红十字会第十二次全国代表大会：为新一届任期奠定基础

越南红十字会第十二次全国代表大会以“发挥人道工作骨干作用；推进创新、数字化转型和资源对接；建设强大红十字会、安全韧性和可持续发展的社区”为主题，对越南红十字会第十一次全国代表大会决议的落实情况进行总结；审议、修改和补充会章；选举越南红十字会第十二届中央委员会（2026—2031年任期）并通过大会决议。

大会主席团。图自Vietnam+
大会主席团。图自Vietnam+

越通社河内——7月27日下午，越南红十字会第十二届全国代表大会（2026—2031年任期）第一次会议在河内举行，代表全国560多万名干部、会员、志愿者及青少年的近500名正式代表出席会议。

本次大会为期两天，旨在回顾越南红十字会第十一次全国代表大会决议的落实情况，评估过去一届任期所取得的成果以及存在的不足与局限，同时确定2026—2031年任期越南红十字会和红十字运动的方向、目标、任务和解决方案，满足国家发展事业和新阶段人道主义工作的要求。

本次大会以“发挥人道工作骨干作用；推进创新、数字化转型和资源对接；建设强大红十字会、安全韧性和可持续发展的社区”为主题，对越南红十字会第十一次全国代表大会决议的落实情况进行总结；审议、修改和补充会章；选举越南红十字会第十二届中央委员会（2026—2031年任期）并通过大会决议。

按议程，7月28日上午，大会将召开全体会议，主要内容包括大会开幕式；作大会政治报告；听取国际红十字与红新月运动代表发表的演讲；听取党和国家领导人发表的讲话；越南红十字会第十二届中央委员会亮相仪式；通过大会决议并闭幕。

在2026—2031年任期内，越南红十字会设定的目标包括：建设强大、专业、现代、高效的红十字会；保持作为由党和国家赋予任务的专责人道主义组织地位，同时发挥在人道工作中的骨干、桥梁和协调作用；大力创新运行方式，坚持以人民为中心、以社区为基础；大力推进数字化转型和创新，加强凝聚社会资源，提升人道服务质效。

大会确定新一届任期的三大突破口：全面推进红十字会数字化转型，实现人道地址数字化并加强资源动员和分配的公开性与透明性；构建绿色人道生态系统，促进可持续生计并提升社区韧性；建设专业、主动并具备就地应对能力的志愿者队伍；继续有效开展各项人道主义活动。（完）

越通社
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