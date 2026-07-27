越南国会调整2026年立法工作计划

越通社河内 ——越南国会主席陈青敏刚签发关于调整2026年立法工作计划的第11/2026/UBTVQH16号决议。



根据该决议，国会常务委员会将以下法律草案补充纳入2026年立法计划，并在第二次会议（2026年10月）上提交国会审议通过：



《〈儿童法〉、〈残疾人法〉、〈诊疗法〉、〈药法〉、〈人口法〉若干条款修改补充法》；



《武器、爆炸物及辅助工具管理使用法》和《消防与救援法》若干条款修改补充法（按简化程序）。



国会常务委员会决定将《人体组织器官捐献、移植和遗体捐献法若干条款修改补充法》的名称调整为《人体组织器官捐献、移植和遗体捐献法（修正案）》。



同时，将《〈烟草危害防控法〉若干条款修改补充法》提交国会审议通过的时间从第一次会议（2026年4月）调整为第二次会议（2026年10月）。



国会常务委员会还就补充纳入2026年立法计划的法律草案、国会决议，分配了呈报机关、主审审查机关、参与审查机关以及提交国会常务委员会征求意见的进度安排。



据此，以下法律草案将在2026年9月的会议上提交国会常务委员会：



《〈儿童法〉、〈残疾人法〉、〈诊疗法〉、〈药法〉、〈人口法〉若干条款修改补充法》；



《人体组织器官捐献、移植和遗体捐献法（修正案）》；



《〈烟草危害防控法〉若干条款修改补充法》；



《〈武器、爆炸物及辅助工具管理使用法〉和〈消防与救援法〉若干条款修改补充法》。 （完）

越通社