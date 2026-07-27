柬埔寨国会主席昆索达莉抵达河内，开始对越南进行正式访问

越通社河内 —— 7月27日晚，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）抵达河内，应越南国会主席陈青敏邀请，开始于7月27日至29日对越南进行正式访问。



前往内排国际机场迎接代表团的有越南国会副主席阮氏青；国防安全与对外事务委员会常务副主任武海河。柬方有柬埔寨驻越南大使涂索帕拉。



陪同昆索达莉访越的有：国会议员，经济、财政、银行与审计委员会主任章文；国会议员，计划、投资、农业、林业、渔业、农村发展、环境、水资源与气象委员会主任洛伊索帕；国会议员，内政、国防、公共职能与边界事务委员会主任凯普·丘克·特马；国会议员，卫生、社会事务、退伍军人、青年职业指导、劳动、职业培训与妇女事务委员会主任洛肯；国会议员，公共工程、运输、民航、邮政、电信、工业、科学、技术、创新、矿产、能源、贸易、土地规划、城市化与建设委员会主任，柬埔寨—越南友好议员小组副主席宁萨蓬；国会议员，对外、国际合作与信息委员会委员索斯·穆辛；柬埔寨驻越南大使涂索帕拉；国会秘书长伦蓬隆；国会主席办公厅主任、国会常务副秘书长乔披塞；国会副秘书长、国会主席办公厅副主任昆达维斯；国会副秘书长、国会主席办公厅副主任章瓦纳里。

越南国会副主席阮氏青在机场迎接柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社

柬埔寨国会副秘书长兼顾问组组长章瓦纳里表示，国会主席昆索达莉率领柬埔寨王国国会高级代表团正式访问越南，将为两国国会关系史翻开新篇章。此访面向以人民为中心的目标，通过双方合作活动，巩固和加强两国人民之间的友谊，特别是在立法框架内，并落实今年2月在金边举行的高层会晤中两党达成的协议。



章瓦纳里表示，这是昆索达莉第二次访问越南，而越南国会主席陈青敏于2024年11月访问柬埔寨。他强调：“此次访问将为两国国会关系史翻开新篇章，面向以人民为中心的目标。”



越南驻柬埔寨大使阮明羽在接受越通社驻金边记者采访时也持相同看法，认为此访是巩固和深化两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系的重要高层外交活动。他强调，这也是双方回顾各领域合作成果、特别是议会外交成果的机会，以推动越柬关系迈上新高度，不断走向深入。



在本次访问期间，昆索达莉预计将与陈青敏举行会谈，会见越南主要领导人，并访问越南一些企业和医疗机构。此外，两国国会专门机构预计将开展交流活动，以推动今后合作。（完）