社会

广宁省白斋医院成功实施首例多器官获取手术 5位患者重获新生

在广宁省白斋医院、国家器官移植协调中心及部分国家级医院的配合下，一名19岁青年因脑死亡捐献的器官于7月25日晚成功移植给5名患者，为河内、顺化和胡志明市的5位患者带来了新生。

医护人员和专家在手术前向这位19岁器官捐献者及其家人低头默哀，表达由衷的感谢。图自越通社
医护人员和专家在手术前向这位19岁器官捐献者及其家人低头默哀，表达由衷的感谢。图自越通社

越通社河内——在广宁省白斋医院、国家器官移植协调中心及部分国家级医院的配合下，一名19岁青年因脑死亡捐献的器官于7月25日晚成功移植给5名患者，为河内、顺化和胡志明市的5位患者带来了新生。

器官捐献者为一名19岁男性青年，因严重交通事故陷入深度昏迷，多处重伤。尽管白斋医院医护人员全力抢救和积极治疗，但因脑损伤过重未能挽回生命。经过3次按严格规定独立评估，专业委员会确定患者已脑死亡。在医疗团队的咨询下，患者家属同意捐献亲人器官以挽救他人生命。

随后，白斋医院与国家器官移植协调中心及专家配合，组织优化复苏维持、评估各器官功能并实施器官获取手术。各团队成功获取了心脏、1个肝脏和2个肾脏（肺部因不符合条件未予移植）。

vnanet-potal-thuc-hien-thanh-cong-ca-lay-da-tang-dau-tien-tai-benh-vien-bai-chay-8915504.jpg
捐献的器官被严格保存在专用设备中，并连夜紧急运往全国各地的器官移植中心。图自越通社

按照国家协调方案，捐献器官被连夜运往全国各移植中心，并全部成功完成移植。心脏和部分肝脏（右半肝）被送到河内108军队中央医院。至7月26日凌晨，心脏和肝脏两例移植手术均已完成，患者生命体征稳定。

剩余肝脏（左半肝）被送至河内Vinmec Times City医院，与中央儿童医院配合，成功为一名10月龄患有先天性胆道闭锁并严重肝功能衰竭的患儿实施移植手术。

第一颗肾脏则运至顺化中央医院，于7月26日下午成功移植给患者。第二颗肾脏被送至胡志明市第二儿童医院，手术于同日下午完成。

随着本次多器官获取手术的成功实施，白斋医院成为广宁省第三家按照国家标准流程完成此项复杂技术的医疗机构。这一事件不仅肯定了广宁医疗卫生系统在脑死亡诊断、复苏和与国家器官移植协调网络配合方面的能力，也为在社区中传播器官捐献救人的深刻人文价值发挥了积极作用。（完）

中央肺科医院实施的一例肺移植手术。图自越通社

深度医学时代里的越南器官移植技术

经过三十多年的发展，越南全国器官移植技术与协调能力正在快速增长。从充满挑战的跨越越南的器官移植手术，到接近区域水平的专业技术，这一行业已为成千上万的患者带来了更多生存机会。

越通社
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #广宁省白斋医院 #成功实施 #首例 #多器官获取手术 #5位患者 #重获新生 广宁省
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

顺化中央医院医生实施第20例心脏移植手术。图自越通社

一人捐器官 六人获重生

据顺化中央医院6月22日上午的消息称，接受脑死亡患者心脏移植的41岁患者目前身体状况恢复稳定，现已出院。这是顺化中央医院成功实施的第23例心脏移植手术。

CT集团董事长陈金钟（左）。图片来源：越通社

CT集团希望在多个领域与芹苴市开展合作

CT集团董事长陈金钟表示，集团所属单位带到芹苴市的技术不仅在越南是全新的，在世界范围内也十分前沿，许多国家尚不了解或了解甚少，例如：生物角膜移植、动物器官移植到人体、国家数字孪生以及低空经济等。

更多

胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄（右四），向优抚家庭赠送慰问品。图自越通社

胡志明市全面覆盖对有功人员的政策

在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。

会议现场。图自越通社

林同省：优先出台多项政策促进少数民族地区发展

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社

越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。

红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式现场。

边境地区学校帮助莘莘学子圆上学梦

同塔省人民委员会副主席黄明俊在 7 月 24 日上午由省民用与工业建筑工程项目管理委员会举行的红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式上强调，建设这两所九年一贯制寄宿学校将有助于为学生孕育梦想、唤醒渴望，致力于推动同塔省实现可持续发展。

设局诈骗游客的外籍团伙。图自越通社

胡志明市公安对设局诈骗游客的外籍团伙立案侦查

据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。

点亮英烈回归之路

点亮英烈回归之路

在实施四个多月后，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”已取得多项重要成果，向那些为祖国英勇牺牲的烈士致敬。

东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社

AMM-59：“通过教育巩固东盟”会议在新加坡举行

7 月 22 日至 23 日，新加坡主持召开了第14届东盟教育部长会议（ASED 14）、第 8 届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。