越南荣军烈士节79周年纪念活动在柬埔寨和德国举行

越通社河内——值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻柬埔寨大使馆及两所总领事馆举行上香献花仪式，向为民族独立和人民解放事业英勇献身的英雄烈士致以最崇高的敬意。



据越通社驻金边记者报道，7月27日，越南驻柬埔寨大使馆在金边柬越友谊纪念碑敬献花圈、上香缅怀各位英雄烈士。



在庄严肃穆的氛围中，越南驻柬大使阮明武一行默哀一分钟，上香和敬献花圈，诚心感恩为祖国独立自由和崇高国际义务奉献青春、英勇牺牲的民族优秀儿女。代表团花圈缎带上写着“永远铭记英雄烈士的功勋”。



同日，越南驻柬埔寨西哈努克总领事馆在西哈努克省海滨城市西哈努克的柬越友谊纪念碑前庄重敬礼、献花，缅怀为民族解放、保卫祖国及履行高尚国际义务而英勇牺牲的英雄烈士。



此前，7月26日，越南驻柬埔寨马德望总领事馆在马德望省马德望市的越南志愿军烈士遗骸存放处及柬越友谊纪念碑前隆重举行了上香、献花仪式。



越南驻柬埔寨马德望总领事陈俊英在仪式上发言时，对昼夜执行搜寻和归集烈士遗骸任务的各力量表示深切感恩。这不仅是责任，更是“来自心灵的命令”——一项人文使命，旨在抚慰失亲之痛，早日将英烈们送回祖国安葬。



除上香仪式外，越南驻柬埔寨代表机构还开展一系列活动，响应“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”。



据越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会的消息，截至7月25日，各力量共搜寻归集1488具烈士遗骸，其中850具在柬埔寨境内找到。目前，国内外共有32支烈士遗骸搜寻归集队、1541人参与，其中在柬埔寨有11支队伍，共682人。



*据越通社驻柏林记者报道，值此越南荣军烈士节79周年之际，越南驻德国大使馆和旅德越南人代表近日前往退伍军人、记者阮辉胜先生家中上香缅怀英雄烈士。



阮辉胜先生和妻儿进香缅怀战友们。图自越通社

阮辉胜先生曾是越南人民武装力量英雄单位——第107营第2连战士。作为二级伤残军人和橙剂受害者，尽管多年远离祖国，他始终心系故土。在41次回越南的行程中，有38次他重返南方战场寻找战友。每逢7月27日，他在首都柏林家中的祭台上都供奉着恩人和已牺牲战友的遗像。



越南驻德国副大使邓黄玲在活动上发言时，对为祖国独立自由牺牲的英雄烈士表示深切感恩。邓黄玲强调，先辈们的牺牲换来了和平，使今天的世代能够在一个独立、统一的国家里生活、学习和工作。



邓黄玲代表越南驻德国大使馆衷心感谢旅德越南人社群积极组织缅怀英雄烈士的各项活动，为在海外越南人社群中培育民族优良传统作出贡献。（完）