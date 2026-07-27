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促进东南亚地区量子技术领域合作

嘉莱省科学技术厅同国家创新中心（NIC）、越南创新和量子技术专家网络（VNQuantum）及国际跨学科科学与教育中心（ICISE）27日下午在国际跨学科科学与教育中心联合举行东南亚量子协调员扩大会议。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社嘉莱省——嘉莱省科学技术厅同国家创新中心（NIC）、越南创新和量子技术专家网络（VNQuantum）及国际跨学科科学与教育中心（ICISE）27日下午在国际跨学科科学与教育中心联合举行东南亚量子协调员扩大会议。

会议吸引来自本地区及周边国家的顶尖科研人员、组织代表以及科学与外交领域协调员参与，旨在协调各方努力，在东南亚及周边地区构建统一的量子科技生态系统。

嘉莱省科学与技术厅副厅长阮友河在会上致开幕词时表示，在科技、创新和数字化转型日益成为经济增长重要动力的背景下，量子技术被视为战略性领域之一，未来有望为多个经济产业和社会生活带来突破性变革。

随着量子技术从实验室迅速向实际应用转变，东南亚国家在发展人力资源、研究基础设施、与企业建立合作以及完善政策框架等方面机遇与挑战并存。本次会议有望推动东南亚更深入地参与并受益于全球量子技术革命。

阮友河强调：“对于嘉莱省而言，主办此次会议不仅是拓展国际合作的重要契机，也有助于推动本省更深度地融入全球科技网络，实现新阶段科技、创新和数字化转型发展目标。”

据组委会介绍，会议按照查塔姆宫守则举行，与会代表可自由使用所获取的信息，但不得披露发言者及其他与会代表的身份或所属机构。本次会议为协调员提供了一个专业交流平台，以分享各国量子研究计划、资助项目及战略路线的最新进展；确定教育、人力资源开发及联合科研项目等领域的区域合作机遇；探讨资源共享机制、科研人员流动及跨境量子基础设施使用问题；为东南亚量子领域的长期协同合作奠定基础。

按议程，会议以“量子技术发展面临的挑战”为主题报告开场，重点分析量子技术的发展进程、应用潜力及面临的挑战。随后，与会代表参加了主题为国家和地区针对量子技术的政策；人力资源开发与量子人才培养体系建设；与国家主权相关的量子基础设施及共用机制等三场圆桌讨论会。（完）

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越通社
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