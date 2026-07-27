越南天体物理学校项目汇聚众多国际青年科学家

越通社嘉来省——7月27日下午，在跨学科国际科学与教育中心（ICISE），越南科学会晤协会，ICISE中心及越南宇宙与天体物理协会的各位天文学家联合举办了第十届越南天体物理学校（VSOA10）项目启动仪式。



项目活动于7月27日至8月1日举行，汇聚了近30名来自巴西、克罗地亚、法国、德国、印度、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等9个国家的青年科学家、研究员和大学生。



据组委会介绍，VSOA10继续肯定了越南作为基础科学领域国际学术活动目的地的地位，为青年研究者搭建了接触天体物理和宇宙学最新成果的论坛，同时拓展与国际科学界的合作。



值得注意的是，这是阮玉明博士自2026年7月就任ICISE中心旗下跨学科科学与教育研究院（IFIRSE）天体物理-宇宙学组组长以来，首次主持开展越南天体物理学校项目。阮玉明博士是首位获得2024年美国天文学会Buchalter宇宙学奖的越南人。



今年的课程聚焦现代宇宙学主题——研究宇宙从大爆炸后最初时刻至今可观测的大尺度结构形成与演化的科学。课程内容同时介绍了从日益精确的观测数据中推断宇宙学参数的现代方法。



越南天体物理学校项目2013年启动，每年举办一届，是越南科学会晤协会和ICISE中心为培养、培育和激励年轻一代科学家投身天文学和天体物理领域的倡议。历经十多年，该项目已经成为权威学术论坛，为提高科学人力资源质量、推动学术交流和加强越南科学家与国际研究界之间的合作作出了贡献。（完）

越通社