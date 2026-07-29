经济

河内试点开展数字消费与电子商务保护模式

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。

越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+
越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+

越通社河内——河内市正试点开展数字消费与电子商务保护模式，旨在构建透明、安全、可追溯的线上购物环境，同时加强消费者权益保护，提升国家在电子商务领域的管理效能。

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。

河内市还实现90%的投诉与反映得到分类并按期转交处理，70%的事务在公布期限内向消费者反馈，组织20期培训课程，建设一套管理仪表盘（Dashboard），参与主体满意度达到80%以上等目标。

该方案的一项重点内容是建立“电子商务保护机制”，明确管理机构、地方政府、电商平台、平台企业及经营主体的职责。

此外，河内市将建立跨部门协同机制，以提升对电子商务活动的管理与监督效果。

在技术基础设施方面，河内市将充分利用现有平台，如电子信息门户、iHanoi应用程序、现场反映系统及各类共享数据库，确保避免重复投资。该方案还将建设“首都数字商店”专题页面或模块，公开经营主体信息、合格产品、原产地信息、退换政策及消费者反馈渠道；同时，在自愿参与和遵守数据保护规定的原则下，与电商平台、社交媒体平台、配送单位、支付系统及溯源系统实现对接。

在打击假冒伪劣商品、来源不明商品及贸易欺诈方面，河内市市场管理分局被指定为牵头单位，对涉嫌违法案件进行专业协调。相关检查与处理数据将被更新，用于构建风险地图，服务于预警与管理工作。同时，河内市还将加强大数据与人工智能（AI）在分析、预测及风险预警中的应用。

该方案还注重宣传、培训与社会资源动员工作，动员平台企业、物流企业、银行、支付机构、溯源单位及培训机构在技术、专家和资料方面提供支持。（完）

越通社
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