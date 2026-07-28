经济

推动海洋经济发展成为战略性动力

在新时代海洋发展战略思维指导下，越南正由“海洋经济”思维转向“国家海洋发展空间”思维。越南海洋不仅是资源开发和产业发展的重要载体，而是国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科学技术和国际合作等国家利益的重要汇聚点。

STP集团在广宁省云屯的高科技海水养殖场。图自nhandan.vn
STP集团在广宁省云屯的高科技海水养殖场。图自nhandan.vn

越通社河内——建设靠海致富的海洋强国，是越南在新纪元的重要使命。海洋已不仅是资源开发空间，更是国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科学技术和国际合作等国家利益的重要汇聚点。

这一发展方向要求加快推进现代化、统一化、综合化海洋治理体系建设，彻底破解部门之间、沿海地区之间条块分割、各自为政的问题，把海洋视为国家生存和新经济发展的空间，加强国内外经济走廊互联互通，打造国家经济增长新动能。

向海图强

凭借三面临海的独特区位优势以及地处祖国最南端门户的重要战略位置，金瓯省正积极实施全面、现代、可持续的海洋经济发展战略，逐步确立作为九龙江三角洲地区重要海洋经济中心之一的地位。金瓯省农业与环境厅副厅长范文梅表示，该省拥有300多公里海岸线、约12万平方公里海域以及丰富多样的海洋岛屿生态系统，为发展渔业、可再生能源、港口、海洋生态旅游等海洋产业提供了得天独厚的条件。

多年来，渔业始终是金瓯省支柱产业，为经济增长、就业和居民收入提升作出了重要贡献。2021-2025年阶段，全省水产品加工总量超过149万吨，出口额达104亿美元以上，进一步巩固了金瓯水产品在国际市场上的品牌地位。凭借43.5万多公顷的养虾面积，金瓯也是越南最大的对虾养殖基地。

金瓯省将发展海洋经济作为一项战略性、重点性和长期性任务，提出到2030年，2026—2030年地区生产总值（GRDP）年均增长率达到10%以上，海洋经济对财政收入贡献率达到40%—45%的目标。到2045年，将金瓯省建设成为现代化、绿色化、可持续发展的海洋经济强省。

与此同时，广宁省积极贯彻落实由“海洋经济”向“国家海洋发展空间”转变的发展理念，朝着可持续方向调整海洋经济结构，以海洋生态环境保护为基础，努力建设成为北部沿海地区海洋经济发展示范省。根据2021-2030年阶段省级发展规划，广宁省规划海水养殖面积超过4.5万公顷，力争到2030年工业化海水养殖产量占比超过75%，年均增长率达到8%至10%。

截至目前，全省已规划数千公顷海域，加快多个集中养殖区的建设。截至2026年6月底，全省已向57家组织和800多名个人划拨5200多公顷海域用于水产养殖。海域使用权的划拨不仅进一步完善了法律制度，也有利于企业和养殖户获得银行贷款、吸引大规模基础设施投资，推动现代化、工业化海水养殖持续发展。

加快完善制度体系

越南工商联合会副秘书长窦英俊表示，越南拥有3260多公里海岸线，发展海洋经济优势明显，但海洋资源潜力尚未得到充分释放，其中制度瓶颈是重要制约因素之一。

越南海水养殖协会（VSA）副秘书长裴俊英认为，为推动海洋经济实现突破，各级政府应尽快统筹规划海水养殖产业基础设施，简化长期海域使用权划拨程序，同时建立健全海水养殖行业标准体系以及保险、金融等配套政策。

为加快完善制度体系，实现将越南建设成为海洋强国的目标，越南海洋岛屿局局长阮国瓒表示，政府已颁布第182/NQ-CP号决议，通过《海洋岛屿资源和环境法（修正案）》的政策档案，为农业与环境部进一步完善法律草案并提交国会审议奠定了重要基础。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图片来源：越通社

苏林总书记、国家主席：必须创新海洋发展思维和视野

苏林总书记、国家主席强调，在新阶段必须创新海洋发展思维和视野，重点是实现从“海洋经济思维”向“国家海洋发展空间思维”的重大转变。海洋不仅是资源开发和若干经济产业发展的载体，更应被确定为国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科技创新和国际融合的重要汇聚地。

创建公开透明、稳定规范且具有明显优惠的法律走廊将有望掀起新一轮海洋投资浪潮，使海洋经济成为推动越南在新纪元实现两位数增长的重要引擎。自关于《至2030年和远期展望至2045年越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议落实8年来，实践充分证明这一战略决策具有重要的前瞻性和战略意义。全社会对海洋地位和作用的认识不断提升，海洋制度政策体系不断完善，海洋产业保持良好发展势头，沿海居民生活水平持续改善，海洋国防、安全、外交以及海洋岛屿主权的维护等方面均取得积极成果。

在新时代海洋发展战略思维指导下，越南正由“海洋经济”思维转向“国家海洋发展空间”思维。越南海洋不仅是资源开发和产业发展的重要载体，而是国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科学技术和国际合作等国家利益的重要汇聚点。所有海洋规划、战略和发展计划都必须兼顾维护国家主权、主权权利和管辖权，维护和平稳定的环境，提升海上防御能力和国家海洋利益保障能力。每一项海洋经济工程都应成为增强国家发展实力和捍卫祖国的重要支撑。

在新的战略视野下，海洋不仅是通向世界的大门，更是国家生存发展的空间。（完）

越通社
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