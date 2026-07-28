经济

越南榴莲出口增长强劲，市场竞争日趋激烈

产量增加、出口复苏，加之西原地区即将进入收获季，这些因素正为今年越南榴莲出口突破40亿美元大关带来希望。然而，由于供应充足、消费需求放缓及竞争加剧，中国市场的售价仍面临下行压力。

越南同塔省榴莲。图自越通社
越南同塔省榴莲。图自越通社

越通社河内 —— 产量增加、出口复苏，加之西原地区即将进入收获季，这些因素正为今年越南榴莲出口突破40亿美元大关带来希望。然而，由于供应充足、消费需求放缓及竞争加剧，中国市场的售价仍面临下行压力。

据越南果蔬协会秘书长邓福元介绍，截至7月底，越南榴莲出口额预计超过20亿美元。若西原地区收获顺利，且种植区代码、包装厂代码等相关问题得到及时解决，该行业在年底前有望再增加约20亿美元，从而突破40亿美元——高于去年的38亿美元。

据越南种植与植物保护局数据，全国现有榴莲种植面积约19.2万公顷，2025年产量约180万吨，预计2026年将增至200至210万吨。近年新种植面积持续扩大，使年产量增长约20%至30%，为出口创造了巨大空间。

但邓福元指出，产量增速也对加快种植区代码和包装厂代码的审批提出了要求。若审批流程跟不上产量增长，符合正贸出口条件的榴莲数量将受影响。

芹苴市农业与环境局副局长阮氏江表示，该部门正积极落实进口市场规定，审查、培训并指导农户维护及新申请达标的种植区代码。同时，专业部门也严格执行政府法令，检查监督各地种植区代码及包装厂系统，以完善符合出口标准的价值链。

在鲜果出口之外，冷冻榴莲产品今年也录得增长，企业可收购更多产品，尤其是不达到鲜果出口标准的果实。

据越南果蔬协会数据，去年中国从东南亚国家进口约80亿美元榴莲，其中冷冻产品超10亿美元，鲜果近70亿美元。越南冷冻榴莲目前仅占出口总额的10%至15%，预计今年也只增至约20%。

值得注意的是，在出口额持续增长的同时，出口至中国的榴莲价格却明显下滑。邓福元认为，最大的原因不在产品质量，而是中国市场消费力减弱。他补充说，中国多个地区受暴雨洪涝影响，水果消费放缓，不仅是榴莲，其他进口水果也面临类似情况。

此外，随着越南、泰国和马来西亚同步进入收获季，市场供应迅速增加。据越南工贸部进出口局分析，除供需因素外，物流系统改善和运输成本下降也拉低了榴莲在中国的价格水平。

据企业反映，优质榴莲因需求稳定而价格保持较高水平，普通产品在供应增加时将面临价格竞争压力。越南农业与环境部表示，将继续与中方谈判，以缩短种植区代码和包装厂代码名单的审批时间，为出口创造更有利条件。（完）

越通社
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