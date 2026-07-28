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越南国会主席陈青敏迎接柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问。图自越通社
越南国会主席陈青敏迎接柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉与越南代表团成员合影。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉与越南代表团成员合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨代表团成员握手。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨代表团成员握手。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉与越南代表团成员合影。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉与越南代表团成员合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏迎接柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问。图自越通社
越南国会主席陈青敏迎接柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈。图自越通社
越南国会主席陈青敏在会谈中发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在会谈中发表讲话。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉在会谈中发表讲话。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉在会谈中发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在会谈中发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在会谈中发表讲话。图自越通社
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越南国会主席陈青敏迎接并与柬埔寨国会主席举行会谈

2026年7月28日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦主持仪式，欢迎柬埔寨国会主席昆索达莉一行对越南进行正式访问，并举行双边会谈。

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