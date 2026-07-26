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今日的龙大披上了新貌，安宁、发展且充满奋发向上的渴望。图自越通社
今日的龙大披上了新貌，安宁、发展且充满奋发向上的渴望。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内缅怀C130连队16名英勇牺牲的冲锋青年的纪念碑。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内缅怀C130连队16名英勇牺牲的冲锋青年的纪念碑。图自越通社
龙大第二渡口——记录了C130连队16名冲锋青年英勇牺牲之地，已被越南文化、体育与旅游部列为国家历史遗迹。图自越通社
龙大第二渡口——记录了C130连队16名冲锋青年英勇牺牲之地，已被越南文化、体育与旅游部列为国家历史遗迹。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
烈士裴能得在其《回归》一诗中的诗句被刻在龙大第二渡口历史遗迹区的石碑上。图自越通社
烈士裴能得在其《回归》一诗中的诗句被刻在龙大第二渡口历史遗迹区的石碑上。图自越通社
龙大第二渡口纪念台上16朵稻穗的造型，象征着对来自兴安省C130连队16名冲锋青年在龙大“火热坐标”英勇牺牲的感恩之情，他们为保护长山运输线上的交通动脉作出了贡献。图自越通社
龙大第二渡口纪念台上16朵稻穗的造型，象征着对来自兴安省C130连队16名冲锋青年在龙大“火热坐标”英勇牺牲的感恩之情，他们为保护长山运输线上的交通动脉作出了贡献。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
龙大第二渡口历史遗迹区内陈列着许多实物、资料和战争见证物，有助于再现长山战略运输线上“火热坐标”的一段历史。图自越通社
昔日龙大第一渡口和第二渡口现已由国道15号上的桥梁工程、北南铁路及北南高速公路所替代，确保这条交通大动脉的畅通无阻。图自越通社
昔日龙大第一渡口和第二渡口现已由国道15号上的桥梁工程、北南铁路及北南高速公路所替代，确保这条交通大动脉的畅通无阻。图自越通社
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龙大——从“火热坐标”到承载感恩之情的红色地址

半个世纪前，兴安省C130连队的16名冲锋青年在龙大第二渡口英勇牺牲。如今，这条承载着长山山脉 “火热坐标”记忆的历史河流，已焕发新貌，成为传承英雄精神与感恩情怀的重要红色地址。

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#龙大渡口 #冲锋青年 #C130连队 #长山战略运输线 #火热坐标 #红色地址 #国家历史遗迹 #感恩英雄 #越南战争记忆

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