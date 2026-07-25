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顺化市顺安海口两侧的木麻黄林为海口营造出绿色空间。图自越通社
顺化市顺安海口两侧的木麻黄林为海口营造出绿色空间。图自越通社
从三江潟湖眺望顺化市顺安海口，尽显原始、宁静之美。图自越通社
从三江潟湖眺望顺化市顺安海口，尽显原始、宁静之美。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
顺化市顺安海口的灯塔。图自越通社
顺化市顺安海口的灯塔。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
顺化市顺安海口南北两岸拥有洁白细腻、蜿蜒曲折的沙洲。图自越通社
顺化市顺安海口南北两岸拥有洁白细腻、蜿蜒曲折的沙洲。图自越通社
顺化市顺安海口北岸的半月形海滩。图自越通社
顺化市顺安海口北岸的半月形海滩。图自越通社
顺化市顺安海口南岸洁白细腻、蜿蜒曲折的沙洲。图自越通社
顺化市顺安海口南岸洁白细腻、蜿蜒曲折的沙洲。图自越通社
顺化市顺安海口的灯塔掩映在木麻黄林之间。图自越通社
顺化市顺安海口的灯塔掩映在木麻黄林之间。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
顺化市顺安海口三江潟湖一侧的宁静生活。图自越通社
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顺化：顺安海口的宁静之美

顺安海口位于顺化市顺安坊，呈现出潟湖的原始、宁静与大海的辽阔壮美相互交融的独特景致。

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