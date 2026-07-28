Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
在长山国家烈士陵园庄严肃穆的纪念空间内，一座来自和平省少数民族传统高脚屋静静矗立，宛如一隅故乡文化的缩影，寄托着越南人民对长眠于传奇长山之路上的英烈们的深切缅怀与无限感恩。图自越通社
在长山国家烈士陵园庄严肃穆的纪念空间内，一座来自和平省少数民族传统高脚屋静静矗立，宛如一隅故乡文化的缩影，寄托着越南人民对长眠于传奇长山之路上的英烈们的深切缅怀与无限感恩。图自越通社
坐落于长山莽莽群山之间的长山国家烈士陵园，不仅安葬着万余位烈士，更珍藏着一种感恩与铭记的精神理念。在这里，建筑讲述历史，自然传递情感，大地母亲张开怀抱，迎接每一个归来的英雄儿女。图自越通社
坐落于长山莽莽群山之间的长山国家烈士陵园，不仅安葬着万余位烈士，更珍藏着一种感恩与铭记的精神理念。在这里，建筑讲述历史，自然传递情感，大地母亲张开怀抱，迎接每一个归来的英雄儿女。图自越通社
长山国家烈士陵园内，一排排墓碑依山势呈弧形排列，与苍翠群山相映成景，宛如大地母亲张开的臂弯，温柔守护着那些将青春献给祖国的英雄儿女的永恒长眠。图自越通社
长山国家烈士陵园内，一排排墓碑依山势呈弧形排列，与苍翠群山相映成景，宛如大地母亲张开的臂弯，温柔守护着那些将青春献给祖国的英雄儿女的永恒长眠。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内的青铜雕像，生动再现了一位战地女战士抢修输油管线的场景，唤起人们对传奇长山运输线后勤保障力量所作巨大贡献与英勇牺牲的深切追忆。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内的青铜雕像，生动再现了一位战地女战士抢修输油管线的场景，唤起人们对传奇长山运输线后勤保障力量所作巨大贡献与英勇牺牲的深切追忆。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内，绿荫掩映下的一张张石凳营造出宁静祥和的氛围，仿佛成为英雄烈士们在长山大地母亲怀抱中静静休憩的一处处驿站。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内，绿荫掩映下的一张张石凳营造出宁静祥和的氛围，仿佛成为英雄烈士们在长山大地母亲怀抱中静静休憩的一处处驿站。图自越通社
长山国家烈士陵园中央纪念碑旁的整块天然巨石上，传奇长山之路的历史画卷被镌刻其间，犹如一部镌刻于石上的史诗，铭记着民族浴血奋战、可歌可泣的峥嵘岁月。图自越通社
长山国家烈士陵园中央纪念碑旁的整块天然巨石上，传奇长山之路的历史画卷被镌刻其间，犹如一部镌刻于石上的史诗，铭记着民族浴血奋战、可歌可泣的峥嵘岁月。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念碑采用稳固的“三足鼎立”造型，是陵园最具象征意义的建筑地标，寓意越南、老挝、柬埔寨三国并肩战斗的深厚情谊，也象征着越南北部、中部、南部三地在国家统一事业中的紧密团结。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念碑采用稳固的“三足鼎立”造型，是陵园最具象征意义的建筑地标，寓意越南、老挝、柬埔寨三国并肩战斗的深厚情谊，也象征着越南北部、中部、南部三地在国家统一事业中的紧密团结。图自越通社
一根细小的丝线，承载着老挝人民对长山运输线上越南战士深厚而真挚的情谊。图自越通社
一根细小的丝线，承载着老挝人民对长山运输线上越南战士深厚而真挚的情谊。图自越通社
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

长山莽莽群山中的独特建筑空间

长山国家烈士陵园不仅是10263位英雄烈士的安息之地，更是一座将建筑艺术、自然景观与缅怀先烈精神融为一体的文化精神纪念园。

关注 VietnamPlus
#英雄烈士 #长山国家烈士陵园 #建筑空间

相关新闻