Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
长山国家烈士陵园不仅是万余名英雄烈士长眠之所，更是一座关于长山的“露天博物馆”。在这里，自然、建筑与人文交相融合，静静诉说着牺牲奉献、战友情谊，以及一个民族守护历史记忆的故事。图自越通社
在长山国家烈士陵园庄严肃穆的纪念空间内，一座来自和平省少数民族传统高脚屋静静矗立，宛如一隅故乡文化的缩影，寄托着越南人民对长眠于传奇长山之路上的英烈们的深切缅怀与无限感恩。图自越通社
坐落于长山莽莽群山之间的长山国家烈士陵园，不仅安葬着万余位烈士，更珍藏着一种感恩与铭记的精神理念。在这里，建筑讲述历史，自然传递情感，大地母亲张开怀抱，迎接每一个归来的英雄儿女。图自越通社
长山国家烈士陵园内，一排排墓碑依山势呈弧形排列，与苍翠群山相映成景，宛如大地母亲张开的臂弯，温柔守护着那些将青春献给祖国的英雄儿女的永恒长眠。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内的青铜雕像，生动再现了一位战地女战士抢修输油管线的场景，唤起人们对传奇长山运输线后勤保障力量所作巨大贡献与英勇牺牲的深切追忆。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念公园内，绿荫掩映下的一张张石凳营造出宁静祥和的氛围，仿佛成为英雄烈士们在长山大地母亲怀抱中静静休憩的一处处驿站。图自越通社
长山国家烈士陵园中央纪念碑旁的整块天然巨石上，传奇长山之路的历史画卷被镌刻其间，犹如一部镌刻于石上的史诗，铭记着民族浴血奋战、可歌可泣的峥嵘岁月。图自越通社
长山国家烈士陵园纪念碑采用稳固的“三足鼎立”造型，是陵园最具象征意义的建筑地标，寓意越南、老挝、柬埔寨三国并肩战斗的深厚情谊，也象征着越南北部、中部、南部三地在国家统一事业中的紧密团结。图自越通社
一根细小的丝线，承载着老挝人民对长山运输线上越南战士深厚而真挚的情谊。图自越通社
长山莽莽群山中的独特建筑空间
长山国家烈士陵园不仅是10263位英雄烈士的安息之地，更是一座将建筑艺术、自然景观与缅怀先烈精神融为一体的文化精神纪念园。
2026年07月28日星期二 08:00
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#英雄烈士
#长山国家烈士陵园
#建筑空间
相关新闻
纪念越南荣军与烈士日：赓续民族“饮水思源、知恩图报”的优良传统
27/07/2026 08:00
广治古城——七月缅怀英烈之旅的红色地标
22/07/2026 08:00
苏林敬香缅怀英雄烈士并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作
17/07/2026 18:18
黎明兴总理出席在胡志明市举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式
06/07/2026 09:43
500昼夜战役：穿越险境 寻找战友遗骸
20/06/2026 08:30
越南党和国家领导人前往河内国家会议中心出席大会预备会议
19/01/2026 08:17
越南主流媒体代表团访问中国广东省广州市：重温历史延续友谊
29/09/2025 14:34
广治古城：赓续红色血脉 厚植爱国情怀
18/09/2025 08:15
越南国会主席陈青敏迎接并与柬埔寨国会主席举行会谈
28/07/2026 10:28
龙大——从“火热坐标”到承载感恩之情的红色地址
26/07/2026 08:30
顺化：顺安海口的宁静之美
25/07/2026 08:00
越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议闭幕
24/07/2026 16:40
泰越建交50周年图片展隆重开幕
24/07/2026 15:20
到占婆岛欣赏火桐花绚丽的橙红之色
24/07/2026 08:00
全球客户服务最友好的十大城市榜单出炉：河内位居第二
23/07/2026 08:00
《1954年日内瓦协定》：越南革命外交史上的历史丰碑
21/07/2026 08:00
越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕
20/07/2026 09:15
林同省翫目山口的壮丽风光
20/07/2026 08:00
顺化圣缘寺：一座拥有300多年历史的古刹
19/07/2026 08:30
提升宁平春水红树蜂蜜品牌价值
18/07/2026 08:30
莱州省芒碳乡山洪肆虐 灾情严重
17/07/2026 16:29
岘港：孕育世界顶级人参的沃土
17/07/2026 08:00
山茶海滩——广义省原始宁静的滨海渔村天堂
16/07/2026 08:00
顺化莲叶斗笠与榄仁叶斗笠的独特造型足够迷人
15/07/2026 08:00
河静省格木湖的壮美风光
14/07/2026 08:00
“超级工程”隆城国际机场建设进入冲刺阶段
13/07/2026 08:00
越南年轻人接力传承文化遗产，以当代视角唤醒传统之美
12/07/2026 08:30
山罗省斜处乡的特殊识字课堂为少数民族同胞点燃希望
11/07/2026 08:30
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客