越南红十字会第十二次全国代表大会开幕：越共中央总书记、国家主席苏林担任名誉主席

越通社河内——越南红十字会第十二次全国代表大会（2026—2031任期）于7月28日上午在河内越苏友谊劳动文化宫正式开幕。



本次大会是越南红十字会在庆祝其成立80周年（1946年11月23日—2026年11月23日）之际召开的重要政治活动，标志着在国家迈入新发展阶段的关键时刻，红十字会工作实现重要转型。



越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表指导性讲话。



大会隆重举行仪式，推举越共中央总书记、国家主席苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。



越南红十字会中央党团书记、红十字会主席杜氏秋草在开幕致辞中表示，2026—2031任期的总体目标是建设一个强大、专业、现代、高效、有力、有效的越南红十字会，巩固其作为党和国家赋予任务的专业人道主义组织地位，在人道工作中发挥核心、桥梁和协调作用。要大力推进活动方式革新，坚持以人民为中心、以社区为基础，以数字化转型和改革创新为动力，以社会资源对接为主要手段，不断提升人道工作质量和效能。弘扬民族仁爱传统，动员整个政治体系和社会力量参与人道事业，更好照顾贫困群众、困难群体和弱势人群；提升灾害预防、应对能力和社区韧性，助力有效落实社会民生政策，保障人民安全，推动国家可持续发展。本任期的行动方针是“团结—创新—专业—自强”。



本届大会以“发挥人道工作核心作用，推进改革创新、数字化转型与资源对接，建设坚强红会、安全社区、自强社区，迈向可持续发展”为主题，明确提出多项具体目标：力争任期内全会人道活动总价值达到25万亿越南盾以上，惠及超过5000万人次；实现100%省级和乡级红十字会统一部署数字化管理、调度与运营平台；发展会员逾100万名，常态化志愿者超过20万人；动员并接收约900万单位血液；为150万至200万人次提供急救技能培训；同时，积极建设安全社区模式，提升灾害与突发事件应对能力，不断增强群众和社区的自强韧性。



大会确定了三大突破口：全面推进数字化转型，推动人道地址数字化，提高活动透明度；建设绿色人道生态系统，创新救助方式，推动自强生计和可持续发展；建设一支专业、主动、随时就地快速响应的志愿者队伍。与此同时，继续推进“仁爱春节”和“好人好事——携手共建仁爱社区”两大运动，深入开展“每个组织、每个人对接一个人道地址”活动以及“安全社区、随时应对灾害”计划。



越通社将继续对大会进行后续报道。（完）









越通社