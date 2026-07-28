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越南致力于构建国家高水平专科医疗生态系统

今后，一个高水平专科医疗中心不仅要治疗疑难病症，更肩负着创造新知识、培养优秀医生，并将专业能力辐射至整个医疗体系的使命。这也正是建设一个现代、人文、自主、与国际接轨且致力于人民的健康和幸福的越南医疗事业的道路。

医生为病人进行脊椎手术。图：越通社发
医生为病人进行脊椎手术。图：越通社发

越通社河内——今后，一个高水平专科医疗中心不仅要治疗疑难病症，更肩负着创造新知识、培养优秀医生，并将专业能力辐射至整个医疗体系的使命。这也正是建设一个现代、人文、自主、与国际接轨且致力于人民的健康和幸福的越南医疗事业的道路。

从1992年首例肾移植手术至今，越南已成功实施超过1万例器官移植手术，掌握了肾脏、肝脏、心脏、肺脏及部分人体组织的移植技术。多项特殊技术也已成功开展，如胎儿心脏介入、经导管主动脉瓣置换术、机器人手术、神经血管介入、高精度放射治疗等。

各龙头医疗机构通过远程会诊和技术转移，逐步发挥培训引领系统的作用。许多过去仅在中央级医院实施的技术，现已部署到省级医院，包括山区和边境地区。高水平专科医疗已不再局限于公立领域，多家非公立医院进行了系统化投入，增加了资源供给并促进了质量竞争。

越共中央政治局颁发的第72-NQ/TW号决议要求发展现代、公平、优质、高效且与国际接轨的医疗体系，集中投资若干达到区域和国际水平的高水平专科医疗中心。《2021-2030年医疗机构网络规划》确定有17家省级综合医院承担区域功能；每个区域至少有一家高技术的深度专科医院，每个省、市至少有一家深度专科医院。

中央儿童医院院长陈明典认为，高水平专科医疗中心必须引领系统，为卫星网络制定治疗指南、质量标准，并按持续性模式进行培训和转让技术。同时需具备远程会诊能力、实时专业支持和合理协调各层级之间的患者分流。

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医生们在胡志明市统一医院为病人实施心脏移植手术。图：越通社发

白梅医院院长陶春基强调，高水平专科医疗中心需建立在五大支柱之上：深度诊疗能力；高素质人才培养；科学研究和掌握新技术；按国际标准进行现代医院治理；医疗网络的核心作用。

卫生部副部长陈文舜认为，需要从按地域投资若干高水平专科医疗机构的思维，转向组织多层次、分工明确且紧密衔接的高水平专科医疗网络。国家级头牌医院专注于特殊技术、复杂疾病、研究和专家培训。区域医院解决大部分重症疾病，减少向中央级转院。与基层医疗机构相衔接的省级深度专科医院是地方医疗的核心。

在投资方面，需要从单点投资转向形成高水平专科医疗生态系统，推动基因技术、再生医学、细胞技术、核医学以及AI和大数据在诊疗中应用的跨学科研究中心。

与其“将患者向上级医院转送”，不如通过培训、技术转移和远程会诊“将知识和能力向下级输送”。

卫生部正在研究新的发展模式，如集诊疗、培训、研究、技术转移和生物医学产业发展于一体的高水平专科医疗综合体；基于标准、治疗效果、科学能力和国际融合水平的卓越中心。（完）

越通社
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