越南政府副总理阮文胜提议世贸组织与世界经济论坛继续为越南提供支持



越通社河内——在访问瑞士工作期间，越南政府副总理阮文胜于7月27日会见世界贸易组织（WTO）副总干事詹妮弗·D.J.·诺德奎斯特。



会见中，阮文胜重申，越南坚定支持构建开放、透明、公平、包容且以规则为基础的多边贸易体系，并强调世贸组织在这一体系中的核心作用。作为世贸组织积极成员，越南正主动参与各项议程，包括批准《渔业补贴协定》第一阶段协议、推进《扩大信息技术协定》（ITA2）谈判，并计划于2026年底接受新一轮贸易政策审议。



面对当前国际贸易面临的复杂挑战，阮文胜建议世贸组织重点推进三项任务：其一，持续深化改革，完善国际贸易规则以适应新趋势，同时充分兼顾发展中国家在发展水平和履约能力上的差异；其二，尽快全面恢复争端解决机制的运转，以增强多边贸易体系的可预见性、透明度和执行力；其三，拓展组织议程，将数字贸易、人工智能、绿色转型、气候变化及供应链韧性等新兴领域纳入其中，并加大对发展中国家能力建设的支持，助其更好把握新机遇。



在介绍越南未来发展方向时，阮文胜指出，越南正步入崭新的重要发展阶段，目标为到2045年成为高收入发达国家，并力争在2026—2030年及之后保持年均GDP增长10%以上。为实现这一宏伟目标，越南正重点推动体制机制、基础设施和科技创新三大方面的突破，积极吸引多元化、高质量的发展资源。目前，越南正按照“一个中心、两个地点”模式，在胡志明市和岘港市建设国际金融中心，并同步推进自由贸易区、监管沙盒机制及具有吸引力的法律框架建设。



阮文胜希望世贸组织继续在能力建设方面提供支持，尤其是在贸易政策专业培训、国际贸易争端法律咨询及贸易便利化等领域，协助越南更加高效地落实国际协定和承诺，扩大出口，吸引高质量外资，提升全球竞争力。



诺德奎斯特高度评价越南近年经济社会发展的瞩目成就，充分肯定越南在完善体制、优化营商投资环境及深化国际经济一体化方面所实施的有力改革。她强调，政策制定和执行过程的透明度至关重要，建议越南继续及时向世贸组织秘书处通报法律法规修订及贸易投资相关政策变化，为企业经营创造更为便利的条件。



她还指出，尽管全球贸易仍面临不少挑战，但2025年全球货物贸易量仍实现4.6%的增长，总体趋势向好。世贸组织愿继续与越南保持合作、分享经验并提供必要支持，短期内将重点协助越南于今年11月顺利完成贸易政策审议，并实施包括《扩大信息技术协定》在内的技术援助项目。同时，她鼓励越南积极研究加入《促进发展投资便利化协定》。



借此机会，阮文胜邀请世贸组织领导人访问越南，就新阶段双方合作方向展开更深入的交流。



越南政府副总理阮文胜与代表团在日内瓦同世界经济论坛举行工作会谈。图片来源：越通社。

同日，阮文胜会见世界经济论坛董事会联席主席安德烈·霍夫曼，并前往越南驻瑞士大使馆看望工作人员。



在与世界经济论坛的会谈中，阮文胜介绍了越南近年体制改革、营商环境优化和经济增长方面的积极进展，其中2026年上半年经济增速超过8.2%。面对未来发展——预计约80%将来自国内外企业和投资者的巨大资金需求——他建议世界经济论坛继续发挥促进公私合作的关键作用，加强越南政府与全球领先企业和投资者的对接。



阮文胜提议世界经济论坛进一步拓展并提升与越南的合作层级。双方应共同制定2026—2030年合作计划，聚焦科技创新、创新生态体系和现代金融体系建设等优先领域。



他还建议世界经济论坛研究将越南秋季经济论坛打造为其全球会议体系中的年度品牌活动，进一步强化越南与国际企业、投资者及金融机构之间的联系，并动员国际工商界积极参与2027年亚太经合组织系列活动。



霍夫曼高度评价越南经济发展成就，特别是全球经济仍面临困难背景下，越南依然保持良好增长并持续推进体制改革和营商环境优化。他认为，越南正迅速成长为地区最具活力的经济体之一，在数字化转型、科技创新和国际金融中心建设方面拥有巨大潜力。



霍夫曼强调，世界经济论坛将继续支持越南，通过加强与全球领先企业、跨国集团及国际金融机构的联系，分享国际金融中心建设、监管沙盒、公私合作、创新生态系统、人工智能应用及高素质人才培养等方面的经验。同时，论坛愿发挥桥梁作用，向国际投资者、专家及企业领袖积极推介越南的投资合作机会。



霍夫曼对越南在地区及国际舞台上不断上升的地位表示高度认可，并相信越南将成功举办2027年APEC系列活动，同时期待届时欢迎越南高级领导人出席2027年在达沃斯举行的世界经济论坛年会。



访问期间，阮文胜还与越南驻瑞士大使馆工作人员座谈。(完)









