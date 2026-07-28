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河内与罗马签署加强全面合作联合声明

据越通社驻罗马记者报道，访问意大利期间，当地时间7月27日，由河内市委常务委员会委员、市委检查委员会主任陈廷景率领的河内市代表团与罗马市政府举行工作会议，旨在促进两个首都之间的合作。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内——据越通社驻罗马记者报道，访问意大利期间，当地时间7月27日，由河内市委常务委员会委员、市委检查委员会主任陈廷景率领的河内市代表团与罗马市政府举行工作会议，旨在促进两个首都之间的合作。

会上，双方高度评价越意关系以及河内与罗马合作的积极发展；一致同意继续加强交流，扩大在共同关心领域的合作，为在新发展阶段有效落实越意战略伙伴关系作出贡献。

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河内市领导向罗马市议会主席斯韦特兰娜·切利赠送纪念品。图自越通社

借此机会，河内市人民委员会副主席裴维强与罗马市议会主席斯韦特兰娜·切利（Svetlana Celli）签署了河内市人民委员会与罗马市政府联合声明，为今后推动两个首都之间的务实合作创造了框架。

联合声明的有效期为两年，聚焦城市管理与更新；环境保护与可持续发展、教育与文化、社会发展、融合与创新、经贸与投资六个优先领域。

双方还一致同意加强在建筑遗产、历史文化遗迹的保护、修复和弘扬与城市重建和发展相结合方面的经验交流。这是切实的合作内容之一，符合河内在新阶段的发展方向，同时为首都学习借鉴意大利在历史城市保护、将遗产保护与城市可持续发展和谐结合方面的经验创造了条件。（完）

越通社
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