☀️越通社早安咖啡（2026.7.28）

越南国会副主席阮氏青在机场迎接柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社

越通社河内——在第四次会议框架下，越南国会常务委员会7月2７日下午就关于军事与国防领域9部法律若干条款修改补充法草案提出意见。 全文



·7月27日晚，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）抵达河内，应越南国会主席陈青敏邀请，开始于7月27日至29日对越南进行正式访问。 全文

·据越南外交部消息，关于“魁元18”号（Khoi Nguyen 18）船搜寻救援工作，据越南各有关部门通报，截至7月27日下午，已有48人获救。越南有关部门已接收由中方救援和进行医疗救助的全部获救人员。目前，全部48人正在返回陆地的途中。 全文



·据越通社驻罗马记者报道，访问意大利期间，当地时间7月27日，由河内市委常务委员会委员、市委检查委员会主任陈廷景率领的河内市代表团与罗马市政府举行工作会议，旨在推动两个首都之间的合作。

·在访问瑞士工作期间，越南政府副总理阮文胜7月27日会见世界贸易组织（WTO）副总干事詹妮弗·D.J.·诺德奎斯特。



在访问瑞士工作期间，越南政府副总理阮文胜7月27日会见世界贸易组织（WTO）副总干事詹妮弗·D.J.·诺德奎斯特。图自越通社

·自1995年7月加入东南亚国家联盟（东盟）以来，越南不仅确立了积极、负责任成员国的地位，而且不断为东盟共同体建设作出务实贡献。印尼专家认为，印尼国防与战略研究所（LESPERSSI）高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者采访时表示，越南在促进东盟内部团结、维护东盟中心地位以及拓展区域合作方面取得的重要成果，正为东盟实现《东盟共同体2045愿景》奠定了坚实基础。



·值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻柬埔寨大使馆及两所总领事馆举行上香献花仪式，向为民族独立和人民解放事业英勇献身的英雄烈士致以最崇高的敬意。 全文



·胡志明市农业与环境局近日同越南协力发展公司在该市福海乡禄安渔港为当地渔船船东和船长现场指导安装智能手机应用程序，并开展电子捕捞日志操作培训。



·据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的资金问题。

在胡志明市统一医院，医生们为患者进行心脏移植手术。图自越通社

·在下一阶段，一个深度专科医疗中心不仅要治疗疑难病症，更肩负着创造新知识、培养优秀医生、并将专业能力辐射至整个医疗体系的使命。这也正是建设一个现代、人文、自主、与国际接轨且致力于人民的健康和幸福的越南医疗事业的道路。



·胡志明市设定到2030年20% 的人口使用公共交通工具，2030年前全部公交车和出租车均使用电力或绿色能源的目标，为缓解交通拥堵并减少排放带来显著转变。（完）