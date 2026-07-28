时政

推动越柬两国立法机构关系进一步制度化

柬埔寨国会主席昆索达莉亲王率国会高级代表团已离开首都金边，开始对越南进行从7月27日至29日的正式访问。值此机会，金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访，高度评价此次访问对于越柬两个东南亚邻国传统友谊所具有的深远政治和战略意义，尤其是推动两国立法机构关系进一步制度化。

金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访。图自越通社
金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访。图自越通社

越通社河内——7月27日晚，柬埔寨国会主席昆索达莉亲王率国会高级代表团离开首都金边，开始对越南进行从7月27日至29日的正式访问。值此机会，金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访，高度评价此次访问对于越柬两个东南亚邻国传统友谊所具有的深远政治和战略意义，尤其是推动两国立法机构关系进一步制度化。

尼克·尚达里斯强调，柬埔寨国会主席昆索达莉亲王此次对越南进行正式访问具有深远的政治和战略意义，再次确认“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”精神是越柬双边关系的坚实基础。

尼克·尚达里斯认为，此访最突出的特点是双方外交关系所体现出的系统性传承。他表示，这是柬埔寨国会主席第二次对越南进行正式访问。首次访问于2023年12月进行，当时昆索达莉亲王就任柬埔寨第七届国会主席后，将河内选为其首次出访的目的地。

尼克·尚达里斯强调，此访的战略意义体现在进一步推动两国立法机构关系制度化。他解释说，在当前世界局势动荡多变的背景下，议会外交已从辅助性角色发展成为提升国家能力的重要工具。

本着这一精神，尼克·尚达里斯认为，柬埔寨国会主席此次访越表明双边关系日益成熟。两国立法机构高级领导人经常举行会晤和接触，以对接并协调宏观战略，同时向地区传递明确信息，即柬越两国之间的友谊与团结始终如一、坚定不移，并以相互尊重主权和维护地区和平的共同愿景为基础。

从地缘政治角度看，这位柬埔寨专家指出，当前正处于世界秩序难以预测、全球战略互信不断受到侵蚀的时代，积极开展预防性外交是不可忽视的关键。他表示：“在同邻国和地区国家的关系中，定期、经常性的高层接触，正是从源头降低风险并在误解产生之前加以防范的最有效机制。”

这位金边皇家大学所属研究机构负责人表示，柬埔寨和越南立法机构保持开放、畅通的沟通渠道，有助于在制度架构层面建立牢固互信。双方的紧密合作能够确保任何政策调整或措施均以透明、可预期的方式实施，并建立在相互信任和理解的基础之上。

此外，越南和柬埔寨两国国会的共同立场有助于支持构建基于规则的地区架构，加强东盟的中心地位，并防止东南亚地区沦为大国竞争的角力场。

基于上述角度，尼克·尚达里斯强调：“经常性互访已将政治意愿转化为切实可行的运行机制，确保柬越双边关系在世界局势不断变化的背景下保持稳定、韧性和长期可持续发展。”（完）

越通社
#NQ 59 #柬埔寨国会主席 #昆索达莉 #正式访问 #金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长 #尼克·尚达里斯 #越柬 #传统友谊 柬埔寨
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越南驻柬埔寨大使阮明羽 图自越通社

越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

越南企业介绍其优势产品。图自越通社

推动越柬跨境电子商务发展

7月15日，越南工贸部电子商务与数字经济局和越南驻柬埔寨大使馆商务处与柬埔寨商会联合举办了以“推动越南与柬埔寨跨境电子商务、市场对接与扩大出口潜力”为主题的研讨会。

更多

会议现场。图自越通社

河内与罗马签署加强全面合作联合声明

据越通社驻罗马记者报道，访问意大利期间，当地时间7月27日，由河内市委常务委员会委员、市委检查委员会主任陈廷景率领的河内市代表团与罗马市政府举行工作会议，旨在促进两个首都之间的合作。

大会主席团。图自Vietnam+

越南红十字会第十二次全国代表大会：为新一届任期奠定基础

越南红十字会第十二次全国代表大会以“发挥人道工作骨干作用；推进创新、数字化转型和资源对接；建设强大红十字会、安全韧性和可持续发展的社区”为主题，对越南红十字会第十一次全国代表大会决议的落实情况进行总结；审议、修改和补充会章；选举越南红十字会第十二届中央委员会（2026—2031年任期）并通过大会决议。

在永福TAL服装公司生产出口美国市场的服装。图自越通社

美新关税政策需基于客观、全面的评估

越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席 图自越通社

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席

7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社

中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

附图。图自越通社

从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。