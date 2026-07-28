推动越柬两国立法机构关系进一步制度化

越通社河内——7月27日晚，柬埔寨国会主席昆索达莉亲王率国会高级代表团离开首都金边，开始对越南进行从7月27日至29日的正式访问。值此机会，金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访，高度评价此次访问对于越柬两个东南亚邻国传统友谊所具有的深远政治和战略意义，尤其是推动两国立法机构关系进一步制度化。



尼克·尚达里斯强调，柬埔寨国会主席昆索达莉亲王此次对越南进行正式访问具有深远的政治和战略意义，再次确认“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”精神是越柬双边关系的坚实基础。



尼克·尚达里斯认为，此访最突出的特点是双方外交关系所体现出的系统性传承。他表示，这是柬埔寨国会主席第二次对越南进行正式访问。首次访问于2023年12月进行，当时昆索达莉亲王就任柬埔寨第七届国会主席后，将河内选为其首次出访的目的地。



尼克·尚达里斯强调，此访的战略意义体现在进一步推动两国立法机构关系制度化。他解释说，在当前世界局势动荡多变的背景下，议会外交已从辅助性角色发展成为提升国家能力的重要工具。



本着这一精神，尼克·尚达里斯认为，柬埔寨国会主席此次访越表明双边关系日益成熟。两国立法机构高级领导人经常举行会晤和接触，以对接并协调宏观战略，同时向地区传递明确信息，即柬越两国之间的友谊与团结始终如一、坚定不移，并以相互尊重主权和维护地区和平的共同愿景为基础。



从地缘政治角度看，这位柬埔寨专家指出，当前正处于世界秩序难以预测、全球战略互信不断受到侵蚀的时代，积极开展预防性外交是不可忽视的关键。他表示：“在同邻国和地区国家的关系中，定期、经常性的高层接触，正是从源头降低风险并在误解产生之前加以防范的最有效机制。”



这位金边皇家大学所属研究机构负责人表示，柬埔寨和越南立法机构保持开放、畅通的沟通渠道，有助于在制度架构层面建立牢固互信。双方的紧密合作能够确保任何政策调整或措施均以透明、可预期的方式实施，并建立在相互信任和理解的基础之上。



此外，越南和柬埔寨两国国会的共同立场有助于支持构建基于规则的地区架构，加强东盟的中心地位，并防止东南亚地区沦为大国竞争的角力场。



基于上述角度，尼克·尚达里斯强调：“经常性互访已将政治意愿转化为切实可行的运行机制，确保柬越双边关系在世界局势不断变化的背景下保持稳定、韧性和长期可持续发展。”（完）



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