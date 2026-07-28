社会

胡志明市设定20%的人口使用公共交通工具目标

根据胡志明市刚实施的《2026—2030年阶段加强胡志明市公共客运并结合控制私家车的使用方案》，到2030年，使用公共交通工具的比率达到15%—20%。到2027年，胡志明市内全部公交车使用电力或绿色能源。

乘客在滨城-仙泉地铁一号线车站候车。图自越通社
乘客在滨城-仙泉地铁一号线车站候车。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市设定到2030年15—20%的人口使用公共交通工具，并力争在2030年前实现公交车和出租车全部使用电力或绿色能源，为缓解交通拥堵并减少排放带来显著转变。

根据胡志明市刚实施的《2026—2030年阶段加强胡志明市公共客运并结合控制私家车的使用方案》，到2030年，使用公共交通工具的比率达到15%—20%。到2027年，胡志明市内全部公交车使用电力或绿色能源；在2030年前，全部公交车和出租车转向使用电力或绿色能源。公共交通领域非现金支付比例将超过95%。同时，胡志明市努力完成并投入运营187公里城市轨道交通线路。

为实现上述目标，胡志明市将统筹实现多项任务和解决方案，包括发展公共客运；推动交通领域绿色转型并加强机动车管控；发展公共交通和非机动车的配套基础设施；加大公共交通的宣传力度。

2026年，胡志明市将在全市范围内实施免费公交车票政策，同时制定优先支持公共客运发展的相关政策，以控制交通拥堵并减少城市排放。

此外，胡志明市将对公交线路网络进行调整与重组，开通新公交线路，设置公交优先车道，改造和修缮公交站点；到2030年建设5个公交枢纽站；在交通节点建设停车场。

同时，胡志明市将早日建设并开通水上公共客运线路及内河码头体系，确保与城市公共交通系统同步发展；逐步形成水路与陆路交通相结合的多模式联通网络。

另外，胡志明市将扩大地铁站、公交站、车站、机关单位、学校及市中心区域的公共自行车、电动自行车服务点；建设自行车专用道；在市中心区域发展步行街，以限制机动车通行。（完）

越通社
#An ninh năng lượng #NQ 70 #胡志明市 #公共交通工具 #电动汽车 #电动公交车 #绿色转型 #第70号决议 #能源安全 胡志明市
关注 VietnamPlus

能源安全

从决议到实践

幸福越南

相关新闻

胡志明市计划将于今年7月1日起推行免费公交政策。图自越通社

胡志明市计划将于今年7月1日起推行免费公交政策

胡志明市计划将于7月1日起至2026年底，推行免费公交政策，计划总经费约6650亿越盾。这是胡志明市人民委员会刚向市人民议会呈递关于扶持公交车公共旅客运输工具使用者的决议草案内容，该决议草案预计将在6月19日至20日举行的会议上审议通过。

更多

医生为病人进行脊椎手术。图：越通社发

越南致力于构建国家高水平专科医疗生态系统

今后，一个高水平专科医疗中心不仅要治疗疑难病症，更肩负着创造新知识、培养优秀医生，并将专业能力辐射至整个医疗体系的使命。这也正是建设一个现代、人文、自主、与国际接轨且致力于人民的健康和幸福的越南医疗事业的道路。

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

一名51岁的新西兰女性患者跨越9000多公里，专程来到越南友谊越德医院接受全髋关节置换手术。此前，她因左侧髋关节疼痛多年，在本国等待手术已近4年。这一案例不仅为患者本人带来生活质量的显著改善，也进一步彰显了越南骨科领域在高难度手术方面的专业实力，持续提升了越南医疗在国际患者群体中的影响力。

胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄（右四），向优抚家庭赠送慰问品。图自越通社

胡志明市全面覆盖对有功人员的政策

在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。

会议现场。图自越通社

林同省：优先出台多项政策促进少数民族地区发展

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社

越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。