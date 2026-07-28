胡志明市设定20%的人口使用公共交通工具目标

越通社胡志明市——胡志明市设定到2030年15—20%的人口使用公共交通工具，并力争在2030年前实现公交车和出租车全部使用电力或绿色能源，为缓解交通拥堵并减少排放带来显著转变。



根据胡志明市刚实施的《2026—2030年阶段加强胡志明市公共客运并结合控制私家车的使用方案》，到2030年，使用公共交通工具的比率达到15%—20%。到2027年，胡志明市内全部公交车使用电力或绿色能源；在2030年前，全部公交车和出租车转向使用电力或绿色能源。公共交通领域非现金支付比例将超过95%。同时，胡志明市努力完成并投入运营187公里城市轨道交通线路。



为实现上述目标，胡志明市将统筹实现多项任务和解决方案，包括发展公共客运；推动交通领域绿色转型并加强机动车管控；发展公共交通和非机动车的配套基础设施；加大公共交通的宣传力度。



2026年，胡志明市将在全市范围内实施免费公交车票政策，同时制定优先支持公共客运发展的相关政策，以控制交通拥堵并减少城市排放。



此外，胡志明市将对公交线路网络进行调整与重组，开通新公交线路，设置公交优先车道，改造和修缮公交站点；到2030年建设5个公交枢纽站；在交通节点建设停车场。



同时，胡志明市将早日建设并开通水上公共客运线路及内河码头体系，确保与城市公共交通系统同步发展；逐步形成水路与陆路交通相结合的多模式联通网络。



另外，胡志明市将扩大地铁站、公交站、车站、机关单位、学校及市中心区域的公共自行车、电动自行车服务点；建设自行车专用道；在市中心区域发展步行街，以限制机动车通行。（完）

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