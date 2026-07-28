解除IUU“黄牌”警告：电子日志助力减少70%渔船检查时间

越通社河内——胡志明市农业与环境局近日同越南协力发展公司在该市福海乡禄安渔港为当地渔船船东和船长现场指导安装智能手机应用程序，并开展电子捕捞日志操作培训。



这是渔业数字化进程中的重要一步，旨在确保海产品来源透明，并为解除欧盟委员会“黄牌”警告作出贡献。长度在12米至24米以下的渔船渔民接受指导，安装软件，输入燃料、冰块、每网产量等数据，并将日志在线发送至管理系统。



许多渔民认为，该软件易于使用，比手工记录更加便捷，有助于节省时间和减少纸质文件。



禄安渔港管理委员会基层负责人张晋向表示，应用电子日志后，港口检查工作量减少约70%。每艘渔船的日志核对时间从15-20分钟缩短至约5分钟，为渔船进出港手续办理提供了便利。



协利越南发展公司总经理陈泰山表示，该软件被设计为“黑匣子”，即使在海上失去信号时也能存储航行历史记录和GPS数据。当渔船靠近海岸时，数据将同步上传，确保真实性且不可篡改或删除。



胡志明市农业与环境局副局长范氏那表示，该市正加快推进渔业数字化，以满足精准、及时的数据管理要求。目前，该市约有2000艘渔船需安装电子捕捞日志，其中约20%已完成安装。



目前，管理部门正与软件供应商配合，力争在今年内完成全部规定范围内渔船的安装工作，从2027年5月1日起实现系统同步运行，旨在提升信息透明化和完善海产品追溯体系。（完）

越通社