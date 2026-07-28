31年携手同行 越南与东盟共促发展

新加坡拉惹勒南国际研究学院研究员陈碧博士：“近年来，越南先后三次担任东盟轮值主席国。第一次是在1998年，也就是加入东盟仅3年之后；第二次是在2010年，越南推动建立东亚峰会（EAS）和东盟防长扩大会议（ADMM+），留下了重要印记；第三次是在2020年新冠疫情期间，越南通过线上会议机制带领东盟灵活应对疫情，并提出多项促进经济社会复苏的倡议。特别是自2024年以来，越南积极倡议并推动举办东盟未来论坛（ASEAN Future Forum），为地区未来发展搭建重要交流平台。”

随着在促进东盟团结，增强区域韧性以及塑造东盟议程等方面发挥越来越重要的作用，越南被普遍认为在东盟共同体政治安全，经济和社会文化三大支柱建设中都作出了积极贡献。

马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士：“凭借持续向好的经济发展势头和不断增强的国防实力，越南已成为连接东南亚大陆与海洋地区的天然桥梁。通过灵活务实的外交政策，越南发挥着凝聚东盟的重要作用，有效防止域外大国竞争削弱东盟团结。同时，越南始终倡导遵守国际法，特别是在东海问题上坚持《联合国海洋法公约》（UNCLOS），确保东盟多边机制继续成为维护地区安全的重要基础。”

31年来持续不断的贡献，也使越南在当前多边外交舞台上的作用愈发凸显。不久前，在7月21日至24日于菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关系列会议上，越南再次展现出积极主动，担当有为的成员形象，为巩固东盟团结，增强战略自主，深化务实合作贡献了建设性力量。

马来亚大学战略，安全与外交事务分析师柯林斯·钟耀杰：“在第59届东盟外长会议上，越南提出进一步坚持东盟原则，推动区域经济一体化向更深层次，更可持续方向发展，强化以人民为中心，维护东盟战略自主和中心地位的发展理念。因此，越南最大的贡献，在于推动东盟由‘被动应对式共识’逐步迈向‘主动引领地区事务’的新阶段。”

在近20场会议中，越南提出的一系列倡议始终围绕巩固东盟团结，增强自立自强，深化区域互联互通这一共同目标，同时进一步深化东盟与各伙伴的双边和多边合作，不断拓展地区发展空间。

东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼博士：“在大国竞争日益加剧的背景下，越南呼吁东盟坚持独立自主，加强内部团结，并继续发挥东盟主导机制的作用。同时，越南坚定支持全面落实《东盟共同体2045愿景》。”

当前，东盟已正式启动《东盟共同体2045愿景》的实施工作。这一战略文件为未来二十年东盟发展擘画了蓝图。多位专家认为，凭借持续稳健的发展势头和不断提升的外交影响力，越南具备继续发挥引领作用的优势，将为东盟迈向新的发展阶段作出更大贡献。

印尼国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯：“我认为，在落实《东盟共同体2045愿景》的过程中，越南的作用将愈发重要。未来，东盟合作不仅涵盖传统经济，政治等领域，还将拓展至数字化转型，绿色经济，应对气候变化，网络安全，海上安全以及非传统安全等新领域。而这些领域正是越南具有广阔发展空间，并有望发挥引领作用的重要方向。”

专家认为，无论是数字互联互通，绿色转型，能源安全，海上合作，还是高素质人力资源建设，越南都拥有广阔的发展空间和贡献潜力。在推进《东盟共同体2045愿景》的过程中，越南的重要作用将进一步凸显。

31年来，越南始终与东盟携手同行，从一个新成员逐步成长为东盟的重要支柱，对话合作的重要桥梁和区域一体化的典范。面向《东盟共同体2045愿景》擘画的未来，越南在安全，制度建设，经济和社会等领域的积极贡献，将继续成为推动东盟建设更加自强，创新，可持续，以人民为中心共同体的重要动力。