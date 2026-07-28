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越南第十六届国会首次非常规会议将审议31项重大议题

越南第十六届国会首次非常规会议将审议并决定31项重大议题。该信息于7月28日在河内召开的新闻工作会议上公布。会议由越共中央宣教与民运部、国会办公厅、文化体育与旅游部及越南新闻工作者协会联合举办。

第十六届国会首次非常规会议新闻工作交班会现场。图片来源： 越通社
第十六届国会首次非常规会议新闻工作交班会现场。图片来源： 越通社

越通社河内——越南第十六届国会首次非常规会议将审议并决定31项重大议题。该信息于7月28日在河内召开的新闻工作会议上公布。会议由越共中央宣教与民运部、国会办公厅、文化体育与旅游部及越南新闻工作者协会联合举办。

国会办公厅信息司司长黄氏兰绒表示，本次会议将于8月3日举行预备会议并正式开幕，定于8月24日闭幕，必要时将顺延至8月25日。会议将以集中方式在国会大厦举行，分两个阶段进行：第一阶段为8月3日至13日，第二阶段为8月19日至24日，预计会期约17个工作日。

根据议程安排，国会将审议和决定31项重要议题，其中包括：审议通过15部法律草案和4项规范性决议草案；审议5项其他重大事项；首次审议7部法律草案；并根据实际情况审议其他属于国会职权范围的事项。

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国会办公厅信息司司长黄氏兰绒 图自越通社

黄氏兰绒建议各新闻媒体紧扣会议议程，加强宣传报道，增加时政新闻播出时长，开设专题专栏，创新内容和表现形式，尤其要加大数字平台传播力度。同时，围绕立法工作、立法理念创新以及国会审议国家重大事项等内容推出深度报道，及时传递选民的意见与诉求。

黄氏兰绒强调，宣传工作要突出首次非常规会议召开的重要意义，充分体现越共中央、国会和政府将越共中央主张和决策部署及时转化为法律制度的坚定政治决心，切实解决国家发展面临的紧迫问题，破解困难和瓶颈，同时有效缓解年底例会的立法工作压力。

在立法宣传方面，各媒体应重点介绍法律和决议的制定必要性、立法宗旨、基本原则及核心内容，充分反映国会代表在小组讨论和全体会议上的意见，紧密围绕政府提交的议案和国会相关机构的审查报告，及时、准确、客观地向选民和社会公众传达党的方针政策。

根据会议议程，备受关注的《土地法（修正案）》将在本次会议上提交国会审议，并计划于2026年10月举行的第二次会议上继续审议并表决通过；《刑法（修正案）》也将在本次会议上首次提交审议。

国会办公厅副主任阮文显表示，这是第十六届国会召开的首次非常规会议。在当前立法任务繁重、完善法律体系需求日益迫切的背景下，召开此次会议具有重要现实意义。从现在到年底，政府及中央相关机关预计将向国会提交近90项立法任务，因此国会决定召开首次非常规会议，集中力量重点推进立法工作。（完）


越通社
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