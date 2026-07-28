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数字技术赋能联合国维和行动 提升平民与维和人员保护能力

“利用数字技术和人工智能保护平民、保障维和人员安全并提升国际维和任务执行能力”国际研讨会7月28日在河内举行。会议由越南国防部越南维和局主办，在联合国妇女署和加拿大军事培训合作计划的技术与资金支持下举办。

研讨会全景 图自越通社
研讨会全景 图自越通社

越通社河内——“利用数字技术和人工智能保护平民、保障维和人员安全并提升国际维和任务执行能力”国际研讨会7月28日在河内举行。会议由越南国防部越南维和局主办，在联合国妇女署和加拿大军事培训合作计划的技术与资金支持下举办。

本次研讨会聚焦数字化转型与人工智能深刻改变联合国维和特派团任务环境的现实背景，围绕提升平民保护、维和人员安全保障及任务执行能力等核心议题，分享各国实践经验与创新做法，探讨切实可行的解决方案。

越南维和局副局长阮伯兴大校结合越南参与联合国维和行动12年多的实践，提出未来维和力量建设应坚持“正确认识才能做好准备”、“人才是适应能力的决定因素”、“合作塑造未来能力” 三大战略理念。

阮伯兴指出，建设“数字化维和任务环境”，首要任务并非增加技术投入，而是培养一支掌握数字技术、适应新型任务模式的维和人才队伍。人工智能始终是辅助工具，决策和责任的主体仍然是人。技术应用必须在联合国原则、国际法、人权准则以及“妇女、和平与安全”议程的框架下进行。

他强调，在数字时代，任何国家都难以独立满足联合国维和行动日益提高的要求。越南将继续通过加强与联合国、国际组织、出兵国及合作伙伴在培训、经验共享、创新协作和力量建设等方面的合作，持续提升维和综合能力。

阮伯兴表示，科技将持续演进，维和任务环境将不断变化，但联合国维和行动“保护人民、增进互信、促进合作、维护持久和平”的核心价值始终不变。越南维和局承诺继续深化与联合国及国际伙伴的合作，不断提高部队建设质量，创新训练模式，加快科技应用，拓展国际合作，建设一支更加专业、现代、适应能力更强的越南维和力量。

研讨会上，联合国妇女署、越南军队工业—电信集团、河内工业大学等国内外机构代表先后分享了在负责任使用人工智能、数字安全保障、平民保护、维和人员安全维护以及网络空间妇女儿童权益保护等领域的经验，并就维和部队应具备的新型能力展开深入探讨。

与会代表高度评价越南参与联合国维和行动12年来取得的积极成果。越南派出的军事观察员、二级野战医院和工兵分队均圆满完成任务，赢得了联合国的高度认可，进一步彰显了越南作为联合国维和行动积极、负责任伙伴的国际形象。代表们一致认为，在任务环境持续变化的背景下，着力建设具备数字化转型和新技术适应能力的维和力量，将成为各国持续提升联合国维和行动参与质量的关键所在。（完）

越通社
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