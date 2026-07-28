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越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
政府总理黎明兴迎接柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
政府总理黎明兴与柬埔寨国会主席昆索达莉参观由越南通讯社举办的两国合作关系图片展。图自越通社
政府总理黎明兴迎接柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
政府总理黎明兴迎接柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社
政府总理黎明兴与柬埔寨国会主席昆索达莉合影。图自越通社
政府总理黎明兴与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈。图自越通社
政府总理黎明兴与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈。图自越通社
政府总理黎明兴在会谈上发表讲话。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉及柬方代表团出席与政府总理黎明兴的会谈。图自越通社
柬埔寨国会主席昆索达莉在会谈中发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林、政府总理黎明兴分别会见柬埔寨国会主席
2026年7月28日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见正在对越南进行正式访问的由柬埔寨国会主席昆索达莉率领的柬埔寨王国国会高级代表团。
2026年07月28日星期二 16:52
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