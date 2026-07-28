越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈

越通社河内——7月28日上午，在国会大厦举行正式欢迎仪式后，越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉亲王举行会谈。昆索达莉率柬埔寨国会高级代表团于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。



陈青敏热烈欢迎昆索达莉和柬埔寨国会高级代表团对越南进行正式访问。他强调，此访有助于增进两国国会之间的互信与密切合作，进一步深化越柬关系；同时积极落实两党、两国高级领导人在越共中央总书记、国家主席苏林于2026年2月对柬埔寨进行国事访问、共同主持越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会会晤，以及出席越南、柬埔寨、老挝三党领导人会晤期间达成的各项承诺和协议。



昆索达莉表示，很高兴第二次对越南进行正式访问，并衷心感谢越南党、国家和国会给予的隆重接待，认为这体现了两国高级领导人和两国人民之间的亲密与深厚情谊，她同时转达柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼、柬埔寨人民党主席洪森及柬埔寨其他领导人对越南高级领导人和人民的亲切问候。昆索达莉高度评价越南在以苏林为首的越南共产党领导下取得的全面发展成就，相信越南将胜利实现两个百年奋斗目标，在地区和国际舞台上的作用与地位不断提升。她强调，越南在经济改革和机构精简方面取得的成功与积累的经验，是柬埔寨发展进程中的宝贵借鉴。



昆索达莉祝贺越南成功举行第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举，并特别祝贺陈青敏再次当选国会主席，认为这体现了越南国会和人民对他的信任。



在友好、亲切和互信的气氛中，两位国会主席介绍了各自国家经济社会发展情况，并就今后推动两国及两国国会合作关系的措施进行了务实、高效的交流。



会谈现场。图自越通社

双方确认，始终高度重视双边关系并将其置于优先地位，其中国会合作是重要渠道。双方一致同意继续密切协调，有效落实两党、两国领导人达成的各项承诺和协议；加强代表团互访，提高双边合作机制的运行成效；推进交通基础设施、口岸、物流和供应链互联互通；为贸易和投资提供便利，力争早日实现双边贸易额达到200亿美元的目标；加快边界勘界立碑工作，协调维护和平、稳定与发展的边界线。双方同意协调办好越柬建交60周年（1967—2027年）纪念活动，加强两国人民团结友好传统的宣传教育，特别是面向年轻一代的教育，并强调这是需要两国世世代代人民共同保护和传承的历史价值。



两位国会主席高度评价两国立法机构在双边和多边层面的良好关系，一致同意继续协调开展交流活动，就共同关心的领域分享经验，特别是在体制建设与完善、法律体系建设和最高监督等领域；加强两国国会各专门委员会、友好议员小组、女性国会代表和青年国会代表之间的合作；加强协调监督两国政府合作协议的落实情况；继续在双方共同参与的多边议会论坛上协调立场并相互支持。



陈青敏建议柬埔寨国会主席继续关注并为越裔群体稳定生活创造便利，保障他们的合法权益，使其为柬埔寨经济社会发展和两国友好关系作出积极贡献；同时密切协调搜寻、归集并送还在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。



在就地区和国际问题交换意见时，双方一致同意继续密切协调，维护地区和平、稳定、合作与发展；继续巩固团结，发挥东盟的中心地位，并加强湄公河次区域各合作机制框架内的合作。（完）