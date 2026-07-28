2026年8月起越南新一批经济政策生效

越通社河内 —— 越南一批涉及运输、招标、海关、土地和农业等领域的新政策将于2026年8月生效，有助于加强管理、推进行政审批制度改革和促进经济增长。



畜牧领域行政违法处罚新规



2026年6月16日，政府颁布第211/2026/NĐ-CP号法令，规定畜牧领域行政违法处罚事项。该法令自2026年8月5日起生效。



新法令设立了严格的财务制裁机制，以加强市场纪律，个人最高罚款可达1亿越盾（折合人民币25.97万元），组织最高罚款可达2亿越盾。



值得注意的是，涉及畜禽品种、饲料和废弃物处理产品的生产经营、进出口等违法行为的处罚时效延长至2年。



收紧合同车管理，下放交通基础设施发展权限



政府颁布第218/2026/NĐ-CP号法令，自8月10日起生效。



该法令对运输市场产生重大影响，彻底禁止“野车、野站”和合同车变相运营现象。此外，自9月15日起全面实行线上审批流程，进而降低企业合规成本。

附图 图自越通社

该政策有助于防止税收流失，建立客车与合同车之间的公平竞争，促进运输服务透明发展。



投资者在评标时的优惠政策



政府颁布第274/2026/NĐ-CP号法令，详细规定《招标法》关于选择投资者实施投资经营项目的一些条款和措施。该法令自8月21日起生效。



法令明确规定对应用高科技、绿色技术的投资者（优惠5%）或承诺技术转让的投资者（优惠2%）在评标时的财政优惠政策。



保障免税商品市场透明度，推进海关现代化建设



第273/2026/NĐ-CP号法令自8月21日起生效，详细规定了对免税商品经营活动的海关管理、检查和监督。



法令要求烟草、酒类、啤酒在投放市场前必须粘贴“VIET NAM DUTY NOT PAID”标签，以加强贸易管理。



同时，允许以越盾、美元、欧元和边境货币灵活支付，优化经营现金流。值得注意的是，海关通过与国家人口数据库和电子系统连接实现现代化。出境旅客购买数量不受限制，入境旅客则按免税行李定额执行。



新规定有助于防止税收流失、打击走私，并为旅游和出入境零售行业创造贸易便利。



更新农药名录，扩大农业市场机会



越南农业与环境部第28/2026/TT-BNNMT号通知于8月15日起生效，调整越南允许使用和禁止使用的农药名录。



具体而言，市场新增了136种杀虫剂商品名、149种杀菌剂、53种除草剂以及多款生长调节剂、杀螺剂和杀白蚁剂产品。



扩大标准化农资名录有助于经营企业增加优质供应源，满足生产需求，提升农产品供应链价值。（完）

