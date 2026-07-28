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两级地方政府模式助力边境地区焕发新活力

实施两级地方政府模式一年后，越南宣光省边境地区多个乡镇发生了积极变化。面对行政区划调整后辖区扩大、地处偏远、交通不便等挑战，当地政府逐步完善运行机制，不断提升行政服务水平，同时为经济社会发展和边境安全稳定注入新动力。

隆古乡罗罗寨同胞沉浸在传统舞蹈中。图自越通社
隆古乡罗罗寨同胞沉浸在传统舞蹈中。图自越通社

越通社河内 ——实施两级地方政府模式一年后，越南宣光省边境地区多个乡镇发生了积极变化。面对行政区划调整后辖区扩大、地处偏远、交通不便等挑战，当地政府逐步完善运行机制，不断提升行政服务水平，同时为经济社会发展和边境安全稳定注入新动力。

主动服务群众 提升基层治理效能

在老寨（Lao Chải）乡，当地政府主动将服务送到群众身边。干部经常深入村寨，了解民情，宣传政策，指导群众办理行政手续，协助使用在线公共服务，并及时解决实际困难。

由于当地99.6%以上居民为苗族、瑶族等少数民族，政府还安排能够使用民族语言的干部开展宣传和服务工作，有效拉近了与群众的距离。

当地群众表示，与过去相比，现在许多行政审批流程都可以直接在乡政府办理，材料准备过程中还能得到详细指导，不必多次往返。一些审批事项已实现线上办理，大大节省了时间和费用。

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宣光省山伟乡公共行政中心干部为民众提供服务。图自越通社

今后，老寨乡将继续提升干部队伍素质，深化行政改革和数字化转型，充分发挥地方资源优势，推动经济社会发展，不断改善群众生活水平。

改革释放发展活力 激发边境经济潜能

隆古乡（Lũng Cú）则成为两级地方政府改革促进经济发展的典型代表。行政区划调整后，全乡面积超过95平方公里，人口超过1.5万人，行政事务明显增加。

为确保新政府模式高效运行，当地迅速完善组织架构，明确岗位职责，成立乡级数字技术工作组，并组建37个社区数字技术小组，深入各村帮助群众使用在线公共服务。

据隆古乡委书记介绍，改革实施一年来，干部群众对机构调整普遍给予支持，整个过程中未出现与机构重组有关的信访投诉。

行政改革取得了明显成效。隆古乡公共行政服务中心被评为全省124个乡、坊中表现优秀单位，排名第九，所有行政审批事项均实现按时或提前办结。

新体制还进一步释放了当地旅游潜力。过去一年，隆古乡接待游客近80万人次，实现旅游收入近3000亿越盾，为当地居民创造了更多就业和增收机会。

不仅是老寨乡和隆古乡，宣光省其他边境乡镇正不断发挥两级地方政府模式的优势。各地积极创新治理方式，持续推进政务改革和数字化建设，提高公共服务质量，同时优先完善基础设施，挖掘经济发展潜力，巩固国防安全，推动边境地区实现更加稳定、可持续的发展。（完）

越通社
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越南—新纪元

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