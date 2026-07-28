越南加入东盟31年历程：彰显自立自强本领与主动塑造精神

越通社河内——2026年7月28日是越南正式加入东盟31周年纪念日。回顾三个多世纪以来的历程，这不仅是越南推进经济和外交一体化的进程，也是越南实现跨越式成长的历程——从一个初次参与、尚显生疏的新成员，逐步发展成为日益重要的伙伴、负责任并主动参与塑造东盟未来的一员。



原越南外交部副部长范光荣将越南于1995年加入东盟称为一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。初期阶段，即20世纪90年代末，是越南“熟悉工作方式并推动融入”的时期。即便在尚处于摸索阶段之时，越南也通过1998年在河内成功主办东盟峰会，展现了协调能力。会议通过的《河内宣言》强调缩小发展差距的目标及经济一体化路线图。

越南于1995年加入东盟是一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。 原越南外交部副部长范光荣



2007年至2020年，越南显著转向主动塑造者的角色。这一时期，越南与东盟各国共同推动制定《东盟宪章》，该宪章于2008年获得通过。越南担任2010年东盟轮值主席国期间，推动作出一项具有历史意义的决定，即邀请俄罗斯和美国参加2011年东亚峰会。特别是在2020年新冠疫情肆虐之际，越南以“齐心协力与主动适应”为主题，推动东盟通过设立疫苗基金、建立医疗物资储备和制定复苏计划等倡议渡过危机。



印度尼西亚国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯表示：“越南最重要的印记，是始终坚定推动东盟内部团结并维护东盟中心地位。”他同时强调，越南在尊重主权、遵守国际法基础上以和平方式解决东海争端方面始终保持一贯立场。



进入当前阶段，越南在东盟中的地位已提升至新的高度。越共十四大后的对外工作方向以及越共中央政治局于2026年5月颁布的第06号决议，确立了主动、自立自强的外交思维。越共中央总书记、国家主席苏林强调，要实现从“维护发展空间的外交向塑造国家发展能力的外交转变；从融入市场向开拓和塑造市场转变；从参与规则向参与制定和塑造规则转变”。



资料图：1995年7月28日，在文莱首都斯里巴加湾市，越南外交部长阮孟琴（右二）、东盟秘书长与各国外长在接纳越南正式成为东盟第七个成员国的会议上。图自越通社

这一精神在不久前于马尼拉举行的第59届东盟外长会中得到具体体现。作为唯一同时协调东盟与两个对话伙伴英国和新西兰的关系的国家，越南成功主持相关战略行动计划的谈判。



菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世认为，作为2026年东盟轮值主席国的菲律宾看到，越南正处于一个能力突出的“中等强国”的战略位置，始终努力推动东盟成为地区政治、安全和经济发展的支柱。马来亚大学分析人士柯林斯·张耀杰认为，越南正日益成为“帮助塑造东盟未来的关键因素”。



经过31年的同行历程，越南参与东盟的特色已凝练为“三大核心价值：团结、责任与塑造发展”。在地缘政治局势复杂多变的背景下，越南的成长是国家实力与战略自主有机结合的结果。正如越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻胡志明主席“实力如同铜锣，外交如同锣声”这一教导时所强调的那样，当国家迈入新时代，一个自主、自立自强的越南所敲响的“外交铜锣”，必将在东南亚共同家园中传得更加悠远。（完）