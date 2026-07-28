越南加入东盟31年历程：彰显自立自强本领与主动塑造精神

越通社河内——2026年7月28日是越南正式加入东盟31周年纪念日。回顾三个多世纪以来的历程，这不仅是越南推进经济和外交一体化的进程，也是越南实现跨越式成长的历程——从一个初次参与、尚显生疏的新成员，逐步发展成为日益重要的伙伴、负责任并主动参与塑造东盟未来的一员。
原越南外交部副部长范光荣将越南于1995年加入东盟称为一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。初期阶段，即20世纪90年代末，是越南“熟悉工作方式并推动融入”的时期。即便在尚处于摸索阶段之时，越南也通过1998年在河内成功主办东盟峰会，展现了协调能力。会议通过的《河内宣言》强调缩小发展差距的目标及经济一体化路线图。
越南于1995年加入东盟是一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。
2007年至2020年，越南显著转向主动塑造者的角色。这一时期，越南与东盟各国共同推动制定《东盟宪章》，该宪章于2008年获得通过。越南担任2010年东盟轮值主席国期间，推动作出一项具有历史意义的决定，即邀请俄罗斯和美国参加2011年东亚峰会。特别是在2020年新冠疫情肆虐之际，越南以“齐心协力与主动适应”为主题，推动东盟通过设立疫苗基金、建立医疗物资储备和制定复苏计划等倡议渡过危机。
印度尼西亚国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯表示：“越南最重要的印记，是始终坚定推动东盟内部团结并维护东盟中心地位。”他同时强调，越南在尊重主权、遵守国际法基础上以和平方式解决东海争端方面始终保持一贯立场。
进入当前阶段，越南在东盟中的地位已提升至新的高度。越共十四大后的对外工作方向以及越共中央政治局于2026年5月颁布的第06号决议，确立了主动、自立自强的外交思维。越共中央总书记、国家主席苏林强调，要实现从“维护发展空间的外交向塑造国家发展能力的外交转变；从融入市场向开拓和塑造市场转变；从参与规则向参与制定和塑造规则转变”。
这一精神在不久前于马尼拉举行的第59届东盟外长会中得到具体体现。作为唯一同时协调东盟与两个对话伙伴英国和新西兰的关系的国家，越南成功主持相关战略行动计划的谈判。
菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世认为，作为2026年东盟轮值主席国的菲律宾看到，越南正处于一个能力突出的“中等强国”的战略位置，始终努力推动东盟成为地区政治、安全和经济发展的支柱。马来亚大学分析人士柯林斯·张耀杰认为，越南正日益成为“帮助塑造东盟未来的关键因素”。
经过31年的同行历程，越南参与东盟的特色已凝练为“三大核心价值：团结、责任与塑造发展”。在地缘政治局势复杂多变的背景下，越南的成长是国家实力与战略自主有机结合的结果。正如越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻胡志明主席“实力如同铜锣，外交如同锣声”这一教导时所强调的那样，当国家迈入新时代，一个自主、自立自强的越南所敲响的“外交铜锣”，必将在东南亚共同家园中传得更加悠远。（完）