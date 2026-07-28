时政

越南加入东盟31年历程：彰显自立自强本领与主动塑造精神

越南加入东盟31年历程：彰显自立自强本领与主动塑造精神

越共中央总书记苏林在2025年3月于印度尼西亚首都雅加达举行越南加入东盟30周年纪念仪式上致辞。图自越通社
越共中央总书记苏林在2025年3月于印度尼西亚首都雅加达举行越南加入东盟30周年纪念仪式上致辞。图自越通社

越通社河内——2026年7月28日是越南正式加入东盟31周年纪念日。回顾三个多世纪以来的历程，这不仅是越南推进经济和外交一体化的进程，也是越南实现跨越式成长的历程——从一个初次参与、尚显生疏的新成员，逐步发展成为日益重要的伙伴、负责任并主动参与塑造东盟未来的一员。

原越南外交部副部长范光荣将越南于1995年加入东盟称为一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。初期阶段，即20世纪90年代末，是越南“熟悉工作方式并推动融入”的时期。即便在尚处于摸索阶段之时，越南也通过1998年在河内成功主办东盟峰会，展现了协调能力。会议通过的《河内宣言》强调缩小发展差距的目标及经济一体化路线图。

越南于1995年加入东盟是一项“战略决策”，为东南亚长期处于分化和分裂状态的时期画上句号。

原越南外交部副部长范光荣

2007年至2020年，越南显著转向主动塑造者的角色。这一时期，越南与东盟各国共同推动制定《东盟宪章》，该宪章于2008年获得通过。越南担任2010年东盟轮值主席国期间，推动作出一项具有历史意义的决定，即邀请俄罗斯和美国参加2011年东亚峰会。特别是在2020年新冠疫情肆虐之际，越南以“齐心协力与主动适应”为主题，推动东盟通过设立疫苗基金、建立医疗物资储备和制定复苏计划等倡议渡过危机。


印度尼西亚国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯表示：“越南最重要的印记，是始终坚定推动东盟内部团结并维护东盟中心地位。”他同时强调，越南在尊重主权、遵守国际法基础上以和平方式解决东海争端方面始终保持一贯立场。

进入当前阶段，越南在东盟中的地位已提升至新的高度。越共十四大后的对外工作方向以及越共中央政治局于2026年5月颁布的第06号决议，确立了主动、自立自强的外交思维。越共中央总书记、国家主席苏林强调，要实现从“维护发展空间的外交向塑造国家发展能力的外交转变；从融入市场向开拓和塑造市场转变；从参与规则向参与制定和塑造规则转变”。

vnanet-potal-ky-niem-31-nam-viet-nam-gia-nhap-asean-2871995-2872026-gan-ket-vi-hoa-binh-on-dinh-va-thinh-vuong-8909726.jpg
资料图：1995年7月28日，在文莱首都斯里巴加湾市，越南外交部长阮孟琴（右二）、东盟秘书长与各国外长在接纳越南正式成为东盟第七个成员国的会议上。图自越通社

这一精神在不久前于马尼拉举行的第59届东盟外长会中得到具体体现。作为唯一同时协调东盟与两个对话伙伴英国和新西兰的关系的国家，越南成功主持相关战略行动计划的谈判。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世认为，作为2026年东盟轮值主席国的菲律宾看到，越南正处于一个能力突出的“中等强国”的战略位置，始终努力推动东盟成为地区政治、安全和经济发展的支柱。马来亚大学分析人士柯林斯·张耀杰认为，越南正日益成为“帮助塑造东盟未来的关键因素”。

经过31年的同行历程，越南参与东盟的特色已凝练为“三大核心价值：团结、责任与塑造发展”。在地缘政治局势复杂多变的背景下，越南的成长是国家实力与战略自主有机结合的结果。正如越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻胡志明主席“实力如同铜锣，外交如同锣声”这一教导时所强调的那样，当国家迈入新时代，一个自主、自立自强的越南所敲响的“外交铜锣”，必将在东南亚共同家园中传得更加悠远。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #越南加入东盟31周年 #战略决策 #主动塑造者 #苏林外交新思维 #东盟未来关键因素
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

第59届东盟外长会：越南在东盟系列会议上留下诸多深刻印记

值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰 图自越通社

越南成为推动《东盟共同体2045愿景》落实的重要战略支柱

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰（Collins Chong Yew Keat）表示，在东盟启动落实《东盟共同体2045愿景》背景下，越南正凭借坚持东盟核心原则、积极提出区域合作倡议以及推动务实合作，日益成为塑造东盟未来发展的重要战略支柱和关键推动力量。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林发表指导性讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：人道工作须从被动救济转向主动预防，切实提升社区抗灾韧性

越南红十字会第十二次全国代表大会7月28日上午在河内开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导性讲话，强调人道工作必须实现战略性转变——从被动救济转向主动预防，从灾后救助转向早期预警和及早行动，从单纯给予转向扶持生计、恢复能力、创造发展机遇。大会推举苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。

金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访。图自越通社

推动越柬两国立法机构关系进一步制度化

柬埔寨国会主席昆索达莉亲王率国会高级代表团已离开首都金边，开始对越南进行从7月27日至29日的正式访问。值此机会，金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访，高度评价此次访问对于越柬两个东南亚邻国传统友谊所具有的深远政治和战略意义，尤其是推动两国立法机构关系进一步制度化。

会议现场。图自越通社

河内与罗马签署加强全面合作联合声明

据越通社驻罗马记者报道，访问意大利期间，当地时间7月27日，由河内市委常务委员会委员、市委检查委员会主任陈廷景率领的河内市代表团与罗马市政府举行工作会议，旨在促进两个首都之间的合作。

大会主席团。图自Vietnam+

越南红十字会第十二次全国代表大会：为新一届任期奠定基础

越南红十字会第十二次全国代表大会以“发挥人道工作骨干作用；推进创新、数字化转型和资源对接；建设强大红十字会、安全韧性和可持续发展的社区”为主题，对越南红十字会第十一次全国代表大会决议的落实情况进行总结；审议、修改和补充会章；选举越南红十字会第十二届中央委员会（2026—2031年任期）并通过大会决议。

在永福TAL服装公司生产出口美国市场的服装。图自越通社

美新关税政策需基于客观、全面的评估

越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席 图自越通社

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席

7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社

中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

附图。图自越通社

从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。