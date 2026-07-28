文化

兴安省做好文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念活动安保准备

文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念活动将在兴安省黎贵惇乡举行。当地政府、公安、军事及有关职能单位已同步部署各项安保工作。

黎贵惇乡领导与乡公安对文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念典礼舞台区域进行检查。图自baohungyen.vn
黎贵惇乡领导与乡公安对文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念典礼舞台区域进行检查。图自baohungyen.vn

越通社兴安——文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念活动将在兴安省黎贵惇乡举行。当地政府、公安、军事及有关职能单位已同步部署各项安保工作。

黎贵惇乡公安定期开展实地勘察，检查重点区域，排查交通线路和停车场，并制定交通分流方案。黎贵惇乡及邻近各乡公安的100多名干部、战士，以及数百名基层治安保卫人员、民兵和群众团体成员被动员参与安保任务。

黎贵惇乡公安处副处长裴文树少校表示，该乡公安力量已同步部署纪念活动前、活动期间及活动结束后的治安保障措施，重点加强巡逻、检查，预防和处理违法行为，确保交通秩序与安全，并做好消防工作。

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黎贵惇乡公安力量检查消防系统。图自baohungyen.vn

兴安省公安厅已完善治安和交通安全保障方案，并与警卫司令部配合，为7000张代表证粘贴安全标识；在7个执勤点和20个工作组部署400名干部、战士；安排两组消防车辆及人员，随时准备处置突发情况。

兴安省公安厅厅长、治安秩序与医疗小组组长陈春映少将表示：“我们已制定保障治安秩序和社会安全的总体方案，加强对违法行为的预防、发现和制止，确保内部安全、文化思想安全、网络安全和技术安全；同时制定反恐、防破坏和防骚乱方案，随时准备处置各种情况。”

省军事指挥部制定了排查和清除炸弹、地雷的方案，保持战备值班力量；协调保障各项活动以及领导、代表和群众的安全；准备救援救灾力量与设备；同省公安厅配合处置突发情况，并确保焰火燃放活动安全进行。

经过周密准备，纪念活动有望取得圆满成功。（完）

越通社
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