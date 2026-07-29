“友谊的怀抱”传递越老柬友好情谊

越通社胡志明市——以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会于7月28日上午在胡志明市开幕。来自三国的120名少年儿童代表以及100名胡志明市少年儿童特邀代表参加活动。
开幕式前，三国少年儿童代表向胡志明主席敬香，并在胡志明主席与少年儿童雕像前敬献鲜花，表达感恩之情，传承三国青年一代团结友好的传统。
胡志明市团市委书记吴明海在活动上发言时表示，该联欢会是传统友好交流活动，自2010年起每两年举办一次，已成为三国少年儿童相识交流、了解各国历史、文化和人民的桥梁，从而传承和培育三国传统友好关系。
本届联欢会安排了丰富多彩的体验活动，帮助少年儿童探索胡志明市拓展发展空间后的文化、历史价值和特色旅游产品。同时，活动也为三国少年儿童提供了共同游玩、交流以及分享家乡和国家故事的机会，传递“友谊的怀抱”这一主题信息。
活动于7月28日至30日举行，共有49名老挝少年儿童代表、19名柬埔寨少年儿童代表以及来自越南各省市的52名少年儿童代表参加。各位代表将参加传统教育、文化艺术交流以及特色文化和旅游产品体验等活动。
越老柬三国青年军官在三国交界点界碑开展交流活动
5月28日上午，越南、老挝和柬埔寨三国青年军官代表团参观了三国交界点界碑并了解其历史；在越老柬友谊文化宫进行交流等。
来自广治省的14岁少年黎明姮从小随父母在老挝生活。她表示，能够随老挝少年儿童代表团回到越南参加联欢会，令她十分激动和荣幸。她愿意充当桥梁，向朋友们介绍胡志明市的文化、历史、美食和著名景点。
来自老挝占巴塞省的少年儿童代表金达蓬·诺里扬萨纳表示，很高兴能够与越南和柬埔寨朋友见面，希望今后继续保持联系，并期待未来重返胡志明市学习。
第八届联欢会有助于增进三国少年儿童之间的相互了解，建立美好友谊，培育团结友好情谊，同时宣传充满活力、现代、友善且富有文化特色的胡志明市形象。（完）