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“友谊的怀抱”传递越老柬友好情谊

以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会于7月28日上午在胡志明市开幕。来自三国的120名少年儿童代表以及100名胡志明市少年儿童特邀代表参加活动。

参加2026年越老柬三国少年儿童联欢会的少年儿童代表。图自越通社
参加2026年越老柬三国少年儿童联欢会的少年儿童代表。图自越通社

越通社胡志明市——以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会于7月28日上午在胡志明市开幕。来自三国的120名少年儿童代表以及100名胡志明市少年儿童特邀代表参加活动。

开幕式前，三国少年儿童代表向胡志明主席敬香，并在胡志明主席与少年儿童雕像前敬献鲜花，表达感恩之情，传承三国青年一代团结友好的传统。

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组委会向参加联欢活动的老挝和柬埔寨少年儿童代表赠送鲜花。图自越通社

胡志明市团市委书记吴明海在活动上发言时表示，该联欢会是传统友好交流活动，自2010年起每两年举办一次，已成为三国少年儿童相识交流、了解各国历史、文化和人民的桥梁，从而传承和培育三国传统友好关系。

本届联欢会安排了丰富多彩的体验活动，帮助少年儿童探索胡志明市拓展发展空间后的文化、历史价值和特色旅游产品。同时，活动也为三国少年儿童提供了共同游玩、交流以及分享家乡和国家故事的机会，传递“友谊的怀抱”这一主题信息。

活动于7月28日至30日举行，共有49名老挝少年儿童代表、19名柬埔寨少年儿童代表以及来自越南各省市的52名少年儿童代表参加。各位代表将参加传统教育、文化艺术交流以及特色文化和旅游产品体验等活动。

来自广治省的14岁少年黎明姮从小随父母在老挝生活。她表示，能够随老挝少年儿童代表团回到越南参加联欢会，令她十分激动和荣幸。她愿意充当桥梁，向朋友们介绍胡志明市的文化、历史、美食和著名景点。

来自老挝占巴塞省的少年儿童代表金达蓬·诺里扬萨纳表示，很高兴能够与越南和柬埔寨朋友见面，希望今后继续保持联系，并期待未来重返胡志明市学习。

第八届联欢会有助于增进三国少年儿童之间的相互了解，建立美好友谊，培育团结友好情谊，同时宣传充满活力、现代、友善且富有文化特色的胡志明市形象。（完）

越通社
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