经济

构建知识产权保护屏障 维护出口市场

对于向美国出口的企业而言，遵守知识产权相关规定正日益成为强制性要求。另外，企业还需推进信息透明化、档案数字化，并提升供应链的可追溯能力，其有助于保持越南在最重要、规模最大的出口市场中的增长势头。

福安鞋业公司鞋类生产链。图自越通社
福安鞋业公司鞋类生产链。图自越通社

越通社河内——越南正在加强对生产经营和出口全过程中知识产权法律遵守情况的检查，特别是与紧密关联美国的供应链相关的内容。

防止侵权商品“漏网”

据美国国土安全调查署（HSI）的信息，工贸部国内市场管理与发展局同公安部网络安全与高科技犯罪防范局近日开展检查，发现生产近5万双疑似假冒耐克（Nike）、Nike Air及Air Jordan等商标鞋类产品的工厂，并出口至美国。

这是近年来发现的规模较大、性质复杂的知识产权侵权案件之一，涉及美国、中国和越南的相关组织与企业。值得注意的是，该案件不仅涉案商品数量巨大，还暴露出不法分子利用国际加工业务，以看似合法但实为伪造的文件和资料，将假冒产品输入跨境供应链的手段。

若未能及时发现，特别是在越南目前是美国的重要鞋类出口国背景下，该案件将对越南供应商的信誉造成重大影响。此类知识产权侵权案件可能增加被调查和加强监管的风险，并对越南供应商在全球供应链中的形象产生不利影响。

日前，在与越南工贸部部长黎孟雄召开工作会谈上，美国鞋类经销商和零售商协会（FDRA）总裁兼首席执行官马特·普里斯特（Matt Priest）强调，越南是美国的战略合作伙伴，也是美国市场重要的鞋类供应来源之一。他指出，越南企业的生产能力、产品质量及可靠性为众多美国品牌和零售商构建有效供应链作出贡献。

对出口商品“收紧”知识产权保护是当前越南各部委、地方和企业同步推进的重要内容，旨在保护越南商品。

此外，加强对知识产权相关案件的检查、发现与处理也有助于维护越南的出口市场。今年5月，美国已依据《1974年贸易法》第301条款对越南发起调查，涉及越南在知识产权保护与执法方面的情况。

越南工商联合会（VCCI）指出，应密切关注该调查进展，因为调查可能持续较长时间，并可能引发不利的贸易措施。

多起侵权案件得到彻底处理

据财政部海关局的消息，尽管相关侵权行为已受到遏制，但经边境运输的疑似假冒商标、侵犯知识产权商品的情况仍较为复杂。

近年来，越南各职能部门已与科技企业、数字平台及跨境服务提供商密切配合，发现、阻止并处理了多起知识产权侵权案件。2025年，全国职能力量已处理数千起涉及知识产权侵权的案件。

在海关领域，多起涉及大额假冒商品及侵犯知识产权货物的运输案件也被查处。过去一年，与知识产权相关的刑事案件、起诉和审理数量持续上升，其表明执法工作不断得到加强。

这些努力也获得国际社会的认可。据世界知识产权组织（WIPO）的消息，2025年越南的全球创新指数（GII）在139个国家和经济体中排名第44位，继续位居东盟在创新与知识产权保护方面表现积极的国家行列。

对于向美国出口的企业而言，遵守知识产权相关规定正日益成为强制性要求。另外，企业还需推进信息透明化、档案数字化，并提升供应链的可追溯能力，其有助于保持越南在最重要、规模最大的出口市场中的增长势头。

据VCCI表示，这不仅是应对美国可能出现不利变化的风险管理要求，更是各部门和企业提升竞争力、满足国际市场在合规性、原产地、产品质量及透明度等方面日益提高要求的关键因素。（完）

越通社
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